Происшествия

16 минут назад

На въезде в Липецк изменили знак

5 231
#акция #хулиганство #
На въезде в Липецк изменили знак

Сегодня на въезде в город со стороны Лебедяни, поверх указателя появился нарисованный на ватмане знак «Город Ад».

Ответственность за эту акцию взяло на себя движение  «Зеленая альтернатива».

b5f590ca-f272-46ae-acb5-1a691c5c689b.jpg+2020-02-28-20.38.01.jpg

Активисты движения заявляют, что меняют названия городов на въездных знаках для привлечения внимания общественности и властей к экологически неблагоприятным регионам. «Мы берём на себя ответственность за переименование шести городов: Красноярска, Сыктывкара, Челябинска, Липецка, Воскресенска и Люберец», - говорится в заявлении движения.

Правовую оценку изменению дорожного знака дадут в полиции. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту будет проведена проверка, по результатам которой УМВД примет процессуальное решение

5 231
#акция #хулиганство #

Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Вопрос

1 минуту назад
А есть общественные помощники мэра ?
ответить

Местный

3 минуты назад
И действительно: Город Ад. На Рай как-то не похоже!
ответить

Онкология

4 минуты назад
правда же
ответить

Alex

5 минут назад
А мне нравится
ответить

А что скажут

5 минут назад
Общественные помощники губернатора ?
ответить

Еще в рубрике

В Ельце на церкви нарисовали пентаграмму
#вандализм #хулиганство #граффити
77
В Ельце на церкви нарисовали пентаграмму

сегодня, 16:57

Происшествия
Воронежец купил через интернет фальшивые деньги и заплатил ими за телефон в Липецке
#фальшивомонетничество
11
Воронежец купил через интернет фальшивые деньги и заплатил ими за телефон в Липецке

сегодня, 15:07

Происшествия
Липчанка убила сожителя ножом, надела на труп куртку и вызвала «скорую»
#убийство
25
Липчанка убила сожителя ножом, надела на труп куртку и вызвала «скорую»

сегодня, 13:58

Происшествия
Расчувствовался: молодой отец сломал дверь роддома
#хулиганство
53
Расчувствовался: молодой отец сломал дверь роддома

сегодня, 13:00

Происшествия
На груди напавшего на семью 35-летнего мужчины насчитали 13 ножевых ранений
#убийство на Стаханова
102
На груди напавшего на семью 35-летнего мужчины насчитали 13 ножевых ранений

сегодня, 11:59

Происшествия
Из цветочного магазина украли метрового медведя
#кража
8
Из цветочного магазина украли метрового медведя

сегодня, 11:59

Происшествия