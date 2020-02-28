На въезде в Липецк изменили знак

Сегодня на въезде в город со стороны Лебедяни, поверх указателя появился нарисованный на ватмане знак «Город Ад».

Ответственность за эту акцию взяло на себя движение «Зеленая альтернатива».Активисты движения заявляют, что меняют названия городов на въездных знаках для привлечения внимания общественности и властей к экологически неблагоприятным регионам. «Мы берём на себя ответственность за переименование шести городов: Красноярска, Сыктывкара, Челябинска, Липецка, Воскресенска и Люберец», - говорится в заявлении движения.Правовую оценку изменению дорожного знака дадут в полиции. Как сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, по данному факту будет проведена проверка, по результатам которой УМВД примет процессуальное решение