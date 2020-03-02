«Умный домофон» от Ростелекома — на страже безопасности дома

Новую услугу «Умный домофон» представил «Ростелеком» в Липецке. Этот сервис позволяет жильцам многоквартирных домов принимать вызов с домофонной панели на смартфон и управлять доступом посетителей в подъезд, а также узнать обо всех, кто пытался попасть в гости в отсутствие хозяев. Об этом рассказала директор по работе с массовым сегментом Липецкого филиала ПАО «Ростелеком» Эвелина Дорошенко.

Задача домофона проста — открыть дверь подъезда тем, кто пришел. Однако функции нового устройства намного шире, они могут стать для своего хозяина настоящим помощником и даже охранником, который позаботится о безопасности дома. Что же умеет «Умный домофон»?

Цифровизация занимает все больше места в нашей жизни. Так, в умном доме свет загорится, когда вернется хозяин, робот-пылесос уберет квартиру, а мультиварка сохранит приготовленный накануне завтрак теплым до утра. «Умные домофоны» - это еще один шаг по внедрению в повседневную жизнь современных цифровых тенденций.

Новый сервис - часть большой платформы «Ростелеком Ключ», которая стала продолжением уже знакомого жителям нашей области «Умного дома». Комплекс услуг платформы, которая сегодня находится в активной разработке, включает в себя «умный шлагбаум», комплексное видеонаблюдение (от дворовой территории до подъезда, также можно объединить в одном кабинете наблюдение и за городской квартирой, и, например, за дачным участком), систему для дистанционного сбора показаний счетчиков.





«Умные домофоны — это совершенно новый уровень комфорта в привычных бытовых действиях. Сервис позволяет управлять входом в подъезд не только с помощью панели у двери, но и со смартфона — открыть дверь визитеру можно даже если вы находитесь не дома. Этот проект, заинтересовал уже многих жителей липецких многоэтажек. Умный домофон зафиксирует всех, кто пытался попасть к вам в гости в ваше отсутствие: камера с высоким разрешением и системой ночного видения сохранит записи в облачном сервисе, и вы увидите их в личном кабинете. Также жильцы смогут генерировать одноразовые ключи для входа в подъезд на 24 часа, которые потом можно передать, например, курьерам или приехавшим в гости родственникам и друзьям», - рассказала Эвелина Дорошенко.

Безопасность детей — еще одна задача, решать которую поможет умный домофон. Настройки домофона позволят перенаправить вызовы на смартфон, если ваш ребенок остался дома один — и только вы сами решите, открывать ли дверь визитерам. Журнал учета также предоставит отчет, когда ваш ребенок вернулся домой из школы или других занятий.

Система обеспечения безопасности от умного домофона отреагирует не только на попытку попасть в подъезд. Камеру можно настроить так, что она включится, когда рядом будет что-то происходить — запишет видео и звук. Разработчики учли требования закона: камера домофона позволит увидеть, что происходит вокруг, но это касается только общественных территорий. Это означает — ваша жизнь останется вне зоны наблюдения соседей.

Преимущество нового сервиса в том, что оно может работать как в цифровом режиме (с управлением через гаджет), так и в привычном аналоговом. Так, вы можете взаимодействовать с умным домофоном, используя все его возможности, но если ваши родители побаиваются осваивать технику, для них можно оставить доступ «по старинке», с помощью домофонного ключа.

В Липецке уже появляются первые дома, оснащенные «умными домофонами». «На протяжении нескольких лет «Ростелеком» установил в Липецке 1200 камер в общественных местах и на придомовых территориях. Записи с этих камер помогали раскрывать правонарушения и преступления. Поэтому мы понимаем, что умный домофон и другие продукты, которые Ростелеком запускает на платформе «Ростелеком Ключ» - будут востребованы рынком, так как обеспечивают дополнительную безопасность и повышают комфорт в повседневной жизни. - поделилась наблюдениями Эвелина Дорошенко.

«Ростелеком» — не просто компания, которая предоставляет услуги, она предлагает клиентам новое качество жизни. Услуга «Умный домофон» стала очередным шагом по реализации проектов умных домов в Липецкой области. Все больше жителей обращают внимание на безопасность во дворах и подъездах, онлайн контроль своей квартиры. Современные цифровые решения помогают достичь этих целей и сделать нашу жизнь комфортнее.







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