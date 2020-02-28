Погода в Липецке

31 минуту назад

Осадки покинут Липецкую область в выходные

3 283
#снег
Осадки покинут Липецкую область в выходные

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса тепла, что на 7-9 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 февраля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью от 0 до 5 градусов мороза, днем она составит от 1 до 6 градусов тепла. 

В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью - от 1 до 3 градусов мороза, днем о- от 3 до 5 градусов тепла.

День 29 февраля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 26 градусов мороза. 

3 283
#снег

Комментарии (3)

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Котэ

19 минут назад
Кушать всё равно нечего...
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420

20 минут назад
Пусть лучше вообще остаются до конца года, да и снега бы навалило бы выше крыши и морозы сибирские ударили бы, градусов так под 50!
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777

24 минуты назад
В Воскресенье будет ярчайшее солнце и до +8 градусов
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