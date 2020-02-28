31 минуту назад
Осадки покинут Липецкую область в выходные
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области будет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры воздуха составят 1-3 градуса тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.
В Липецке переменная облачность, без осадков. Температура ночью - от 1 до 3 градусов мороза, днем о- от 3 до 5 градусов тепла.
День 29 февраля стал самым теплым в Липецке в 2008 году, тогда в городе было +4. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1924 году – 26 градусов мороза.
Котэ
420
777