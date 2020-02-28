Масленица — задорный праздник для детей и взрослых

В Масленичную неделю веселые семейные гуляния на округе депутата Липецкого облсовета, заместителя председателя Липецкого РСПП Ольги Митрохиной прошли сразу на нескольких площадках — в Заречье, Подгорном, на Парковой. 27 февраля эстафету веселья приняла площадка ФОК «Пламя».

Праздновать Масленицу вместе с Ольгой Митрохиной для жителей Тракторозаводского района уже давно стало хорошей традицией. Вот и в этот день повеселиться, поучаствовать в масленичных забавах и поесть блинов с горячим чаем на площадку с комплекса «Пламя» шли дружными компаниями школьники, родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками — жители близлежащих домов.«Уже несколько лет мы встречаемся вместе на Масленицу. Второй год подряд решили провести гуляния не только в воскресенье, но и в другие дни праздничной недели, организуем встречи на нескольких площадках — округ большой, и хочется, чтобы атмосферу веселья ощутили как можно больше жителей. Тем более, что это еще одна возможность встретиться с избирателями, услышать их вопросы. Сегодня это вопросы о дорогах, свалках, благоустройстве площадок, установка лавочек», - рассказала Ольга Митрохина.Между тем на площадке вовсю шло веселье. Жителей ждала увлекательная праздничная программа. Играла музыка, массовики вовлекали гостей народного гуляния в игры и конкурсы, зимние забавы с розыгрышем призов.Детей было много — от малышей в колясках до старшеклассников. Это неудивительно — праздник Масленицы на округе отмечается не только сытно и задорно, но по-семейному дружно. Взрослые тоже не остаются за бортом: шумные забавы встречи весны интересны всем. И как удобно проводить игры, встав в дружный хоровод — в большом кругу найдется место для каждого, а забавы, как вместе испечь блины на скатерти-самобранке, или поймать солнечный лучик (его роль взял на себя канат) помогают рассказать больше о празднике.Жители с удовольствием участвовали в забавах, трудно сказать, кто получал больше радости от незатейливых детских танцев и игр — дети или их мамы. Старшее поколение не упустило возможности попеть частушки. Самым бойким достались небольшие сувениры. И, конечно, гости не ушли без угощения — только на этой площадке жителям раздали 200 ароматных теплых блинов, можно было выпить горячего чаю. А всего для праздников масленичной недели приготовили более 500 бесплатных блинов.«В воскресенье будет прощеный день, и сегодня мне хочется попросить прощения, если что-то мы не успели доделать. Но уверена, что благодаря общим усилиям все задуманное сбудется, и наш округ станет комфортнее для жизни. Желаю, чтобы и дети, и вы были здоровыми, и никакие вирусы нам всем были бы не страшны, хорошего настроения, веселья», - добавила Ольга Митрохина.