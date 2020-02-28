В России

50 минут назад

Шнуров отменил шоу из-за политики

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#Шнуров
Шнуров отменил шоу из-за политики

Музыканту придется прервать гастроли.

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в беседе с Life.ru заявил, что временно отказался от выступлений. Однако артист добавил, что продолжит заниматься творчеством даже после начала политической карьеры.

- Концертную деятельность я прекратил на время. Но это не значит, что навсегда. Искусство от меня никуда не денется — я что-то придумывал, сочинял и буду сочинять, — заявил Шнуров.

По словам артиста, пока он не планирует пойти на выборы в Госдуму в 2021 году, поскольку вступил в «Партию роста» совсем недавно и считает себя ее рядовым членом. Однако Шнуров отметил, что пришел в политику не для того чтобы добавить в нее «ярких красок». Он добавил, что часто ездил по России и встречался с людьми, поэтому знает о проблемах и готов менять существующее «положение вещей». Певец также подчеркнул, что уже давно занимается политикой косвенно, так как считает свои песни социальными высказываниями, которые поднимают проблемы общества.

Сергей Шнуров, входящий в Общественный совет при комитете Госдумы по культуре, в феврале вступил в Партию роста. Шнуров при этом пообещал, что с ним работа однопартийцев "будет явно веселее". "С моей биографией вы знакомы. Я думаю, я вам пригожусь, внесу яркие краски в работу", добавил музыкант.
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#Шнуров

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