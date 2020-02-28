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56 минут назад
Финляндия намерена отменить визы для петербуржцев
Страна ЕС предлагает Питеру сознать экономическую агломерацию.
Мэр финского города Савонлинна Янне Лайне выступил с предложением отменить визы для жителей Петербурга в рамках идеи о создании единой особой экономической зоны двух стран, пишет «Коммерсант». Савонлинна Янне Лайне предложила создать особую экономическую зону (ОЭЗ), в которую вошли бы несколько городов Юго-Восточной Финляндии, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Предполагается, что в ОЭЗ будет организовано свободное передвижение капитала, товаров и услуг. Также статус особой зоны позволяет вводить безвизовые поездки жителей в пределах приграничных регионов.
Идею создания ОЭЗ Янне Лайне озвучил на круглом столе, который прошел в конце прошлой недели в Петербурге на площадке комитета по внешним связям Смольного. По словам мэра Савонлинны, предложение будет обсуждать и дополняться, уточняет издание « Город+».
Предполагается, что в ОЭЗ будет организовано свободное передвижение капитала, товаров и услуг. Также статус особой зоны позволяет вводить безвизовые поездки жителей в пределах приграничных регионов.
Идею создания ОЭЗ Янне Лайне озвучил на круглом столе, который прошел в конце прошлой недели в Петербурге на площадке комитета по внешним связям Смольного. По словам мэра Савонлинны, предложение будет обсуждать и дополняться, уточняет издание « Город+».