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Жители поселка получили счета по 500 000 рублей за воду
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Сибиряки решили призвать коммунальщиков к ответу.
Вода в Канском районе, судя по квитанциям, дороже золота, сообщает ТВ «Енисей». Николаю Мастренко, жителю села Анцирь, пришла платежка с перерасчетом за два года на 532 тысячи рублей. Мужчине пришлось судиться. Рассказывает, с подобной проблемой столкнулся не он один, но и жители соседних сел, которые обслуживает их водоснабжающая компания.
Магистральный водопровод, снабжающий питьевой водой сразу 8 окрестных поселков, местный житель получил в 2013 году. Буквально через пару месяцев в платежках людей появились укрупненные цифры. Встретиться с хозяином трубы и лично спросить его о схеме начисления долга хотят не только журналисты или местные жители. Многотысячными исками к сельчанам заинтересовались и районные чиновники. Но бизнесмен общения избегает, появляется лишь в судах. Дела у него там идут не очень. Судьи встают на сторону людей. Скоро и доступ к водопроводу предприниматель может потерять, сообщает НТВ. А канский групповой водопровод, к которому подключены 3 сельсовета и 7 деревень, перейдет на обслуживание к другой компании.
В Администрации района рассказали, организация не выполняет условия соглашения — за 7 лет не провела ни одной реконструкции на сетях — хозяйство запущено. Чиновники уже сделали все, чтобы разорвать договор, но споры продолжаются.
Магистральный водопровод, снабжающий питьевой водой сразу 8 окрестных поселков, местный житель получил в 2013 году. Буквально через пару месяцев в платежках людей появились укрупненные цифры. Встретиться с хозяином трубы и лично спросить его о схеме начисления долга хотят не только журналисты или местные жители. Многотысячными исками к сельчанам заинтересовались и районные чиновники. Но бизнесмен общения избегает, появляется лишь в судах. Дела у него там идут не очень. Судьи встают на сторону людей. Скоро и доступ к водопроводу предприниматель может потерять, сообщает НТВ. А канский групповой водопровод, к которому подключены 3 сельсовета и 7 деревень, перейдет на обслуживание к другой компании.
В Администрации района рассказали, организация не выполняет условия соглашения — за 7 лет не провела ни одной реконструкции на сетях — хозяйство запущено. Чиновники уже сделали все, чтобы разорвать договор, но споры продолжаются.
146