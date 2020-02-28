Общество

8 минут назад

Липчан ждет аномальное начало марта

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#март #погода #прогноз
Липчан ждет аномальное начало марта

Синоптики прогнозируют нестандартный приход весны.

Руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что во многих регионах России ожидается аномально теплая погода в марте, сообщают «Известия». Рекордное повышение до 12 градусов выше нормы ожидается на Таймыре и в Якутии.

- Средняя температура будет выше нормы на 7–10 градусов в Тульской, Калужской, Рязанской областях и в центрально-черноземных зонах (Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской), - сообщил Варакин.

Помимо этого, теплая погода будет в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске. В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях, по словам синоптика, температура превысит норму на 5–6 градусов. Также будет и на северо-западе страны (в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях, на юге Архангельской области и на западе Коми), но там иногда погода будет возвращаться в норму.

Еще большее превышение средних значений будет в арктической зоне Урала и Западной Сибири. Так, на 8-10 градусов выше нормы ожидается температура в Ямало-Ненецком автономном округе, на 12 градусов — на Таймыре, на 8 градусов — в Ханты-Мансийском автономном округе. На юге Приморского края, в Забайкалье, Бурятии, Иркутской и Амурской областях будет на два градуса теплее нормы.

- Возможно, будут какие-то возвраты, но они ограничатся Северо-Западным округом, и чуть-чуть, если говорить про первую половину марта, затоки будут небольшие на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, Коми, Удмуртии, Пермском крае. Здесь возможны понижения температуры до 10-15 градусов, но сильных морозов мы не увидим, — заключил Варакин.
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#март #погода #прогноз

Комментарии (1)

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Ну да

2 минуты назад
крышняк уже рвет пипла
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