«Летом они собирались ехать в Крым – всей семьей»

GOROD48 поговорил с несколькими знакомыми семьи, в которой муж напал с ножом на жену и двух дочек, одну из которых убил.

Знакомые семьи, в которой вчера муж набросился с ножом на жену и двух дочек, до сих пор с трудом верят в реальность произошедшего.

Напомним, что мужчина после ссоры супругой нанёс ножевые ранения всей семье, причем младшая 4-летняя девочка скончалась от обильной кровопотери. Поняв, что натворил, супруг попытался свести счёты с жизнью при помощи ножа, а когда это ему не удалось, выпрыгнул в окно с 7-го этажа и погиб. Жена и старшая 11-летняя дочь сейчас находится в больнице, обе уже пришли в сознание.

Как удалось выяснить GOROD48, старшая дочь занималась танцами, причём считалась «звездочкой» своей танцевальной группы. При этом семья ее поддерживала – мама и папа не пропускали ни одного соревнования и выступления. И вообще коллеги-танцоры и родители других ребятишек называли семью образцово показательной.

- Даша (имя изменено, прим.) была очень привязана к родителям. И вообще вся семья с виду казалось счастливой. Дочку часто забирал папа: всегда вежливый и обходительный. Девочка его очень любила, они обнимались у всех на виду, - рассказала нам одна из родительниц.

Осенью танцевальная студия выезжала на выступление в Казань. Родители Даши и здесь решили не оставлять свою «кровиночку» без опеки и отправились за много километров в качестве болельщиков. Они стали чуть ли не единственными родителями ребят в танцевальной студии, кто решились на поездку в чужой город, причем вдвоем.

- А летом запланирована поездка на выступления в Крым. Они сразу начали бронировать себе места, переносить отпуска. Планировали свозить на курорт и младшенькую – ту самую, которую вчера убил папа. Готовили отпуск всей семьёй, - рассказали GOROD48.

Все знакомые этих людей, с которыми удалось поговорить GOROD48, единодушны во мнении – семья была образцово-показательной и интеллигентной.

- Они буквально светились счастьем и любовью, - высказался один из наших собеседников, - Мама вообще казалось скромняшкой. Про таких говорят – рафинированные интеллигенты. Муж тоже всегда приветлив и доброжелателен. Никто и подумать не мог, что такие «черти иногда могут водиться в тихом омуте».

До сих пор до конца неизвестно, что в итоге стало причиной конфликта между супругами. Судя по фотографиям с места происшествия, запечатлевшим перевёрнутую вверх дном мебель в нескольких комнатах, «битва» длилась долго и с переменным успехом. Загадкой пока остаётся и то, что заставило главу семейства взяться за нож и броситься на своих самых дорогих людей.

Соседи говорят, что в последнее время супруги часто ссорились. По одной из версий, причиной конфликта стало то муж, трудившийся в автосалоне, зарабатывал намного меньше своей супруги, мирового судьи.

Фото wwwy.zakon.kz