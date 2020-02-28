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13 минут назад

Работодателей обяжут оплатить выходной в день голосования за Конституцию

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#голосование #оклад #Конституция
Работодателей обяжут оплатить выходной в день голосования за Конституцию

Оклад рабочих сохранится.

День 22 апреля, на который назначено всероссийское голосование по поправкам к Конституции, будет оплачиваемым выходным, заявил член рабочей группы по подготовке поправок, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков. По его словам, это касается тех, кто работает на окладе, уточняет РИА Новости. Работники на окладе, которых в стране официально 80 процентов среди трудоустроенных, получат полную зарплату за месяц. Шмаков отметил, что у работающих сдельно таких условий не будет.

- Понятно, что за этот день [они] ничего не получат. Сдельные работники, что они делали, за то и получают, — пояснил Шмаков.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки в законопроект об изменении Конституции, касающиеся даты проведения общенародного голосования. Согласно поправкам, оно пройдет в среду 22 апреля, с 8:00 до 20:00. Кроме того, этот день сделают выходным.

Согласно опросу ФОМ, идею провести голосование в будний день, объявленный выходным, поддержали около 68% россиян. Об отрицательном отношении заявили 13% опрошенных, напоминает РБК.
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#голосование #оклад #Конституция

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