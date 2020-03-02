Ростсельмаш готов идти навстречу липецким аграриям

Семинар-совещание по вопросам перспектив развития агропромышленной отрасли в 2020 году в регионе состоялся в управлении сельского хозяйства Липецкой области. В обсуждении итогов прошлого сезона и вызовов грядущего приняли участие представители региональной власти, предприятий сельского хозяйства региона, кредитных организаций и компаний-производителей аграрной техники, среди них — официальный дилер компании Ростсельмаш в Липецкой области. Ростсельмаш - всемирно известная компания по производству сельскохозяйственной техники с почти вековой историей и передовыми инженеринговыми решениями.

Сегодня Ростсельмаш – группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах, выпускающих технику под брендом РОСТСЕЛЬМАШ.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.

Реализация техники Ростсельмаш, ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на 4 континентах дилерскую сеть компании.

- Сегодня сельское хозяйство — одна из ключевых сфер экономики России, поэтому заслуги аграриев для нас особенно важны. Отрасль с каждым годом демонстрирует все более впечатляющий потенциал и держит хороший темп. Наша основная задача — не только сохранить, но и усилить набранный темп, превратить скрытые возможности в реальных достижения, - заверил Роман Кузнецов, представитель Ростсельмаш в Липецкой области. - У нас с аграриями общие цели: увеличение объемов сельскохозяйственного производства, повышение рентабельности предприятий и обеспечения развития всего агропромышленного комплекса. Наша продукция отвечает вызовам времени и постоянно проходит инженерное усовершенствование. Мы рады, что большинство производителей в регионах России выбирают технику Ростсельмаш. И с каждым годом у нас все больше партнеров.

Для примера. В Липецкой области в 2019 году сельхозпроизводителями в рамках федерального софинансирования поддержки сельхозтоваропроизводителей было приобретено 316 единиц техники. В при этом в прошлом году официальный дилер Ростсельмаш в Липецкой области реализовал местным аграриям более 250 единиц техники всего цикла сельскохозяйственных работ, в том числе зерноуборочные комбайны и тракторы. Качество техники липецкие аграрии оценивают высоко: всё, что приходит в работу под брендом Ростсельмаш, на долгие годы остается верным помощником в поле. Поэтому при обновлении парка сельскохозяйственной техники опытные успешные фермеры и крупные региональные компании всегда обращают внимание на флагманы и новинки предприятия. Аграриям особо приятно то, что надежную технику Ростсельмаш удается приобрести на выгодных условиях. Так, в 2020 году в рамках поддержки Правительства РФ липецкие аграрии смогут купить технику Ростсельмаш с выгодой в 10%, а также воспользоваться предложениями по льготному лизингу с мягким графиком сезонных платежей и получить субсидии. Липецким фермерам и агропромышленным компаниям готовы выписывать субсидии на новых условиях — вместо 400 млн рублей максимальной поддержки, они могут получить в год до 600 млн рублей софинсирования расходов на развитие своего дела. Кроме того, значительно упрощена схема рассмотрения заявок. Теперь на оценку пакета документов при заявлении на льготный лизинг уходит до 8 рабочих часов. А помочь оформить все бумаги сможет официальный дилер производителя техники. Например, в Липецкой области Ростсельмаш представляет АО «Октябрьское».

- Недавно мы поменяли площадку нашего представительства в Липецкой области. Теперь техника Ростсельмаш и сервисный центр по ее обслуживанию занимают порядка 15 000 квадратных метров на федеральной трасс. На нашей выставочной площадке представлены и топовые модели, и инженерные новинки компании. Здесь же работает современный мобильный сервисный центр, так что наши инженеры не только готовы принять технику на обслуживание на нашей площадке, но и оперативно выехать помочь в поля. В сезон урожая готовы работать без выходных, - сообщил заместитель директора дилерского центра Ростсельмаш в Липецкой области ОА «Октябрьское» Дмитрий Савицкий. - Помимо реализации техники Ростсельмаш, наш дилерский центр проводит обучение работников предприятий-партнеров. Мы готовы качественно в сжатые сроки научить механизаторов работать на технике Ростсельмаш, повысить квалификацию сотрудников.

Партнеры АО «Октябрьское» - гордость представительства Ростсельмаш в Липецкой области. АО «Октябрьское» успешно сотрудничает как с крупными предприятиями, так и с начинающими производителями товаров сельского хозяйства. В рамках семинара представители Ростсельмаш отметили специальными призами своих давних партнеров, самый амбициозный проект и лучших комбайнеров, работающих на технике одного из ведущих операторов рынка автопромышленности в России. Семинар завершился экскурсией на новую площадку АО «Октябрьское», где липецкие аграрии смогли увидеть флагманы и новинки Ростсельмаш и узнать все тонкости льготного приобретения техники бренда с мировым именем.







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