Общество

58 минут назад

Масленица в Липецке: что, где, когда

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#блины #Масленица #шашлык #призовой столб
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Масленица в Липецке: что, где, когда

Масленичные гулянья сегодня пройдут в шести городских парках. Липчан ждут в парке Металлургов, парке Победы, Сокольском парке, «Быхановом саду», Нижнем парке и парке «Сказка».

Официально праздник в парках начинается в 11.00 с выступлений артистов, фактически Масленица стартует в 10 утра с открытия гастрономических ярмармарок. В парках предложат горячие напитки, выпечку, шашлыки и, конечно, блины. Рекомендованные цены на блины — от 25-30 рублей за штуку, на шашлык — от 130 рублей за 100 граммов. Каждый продавец сам будет решать, придерживаться ли рекомендованных цен.

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Особенностью Масленицы-2020 в Липецке станет единая сюжетная и дизайнерская концепция всех площадок праздника. Из парка в парк будет курсировать Жар-Птица, от пера которой загорятся чучела и масленичные костры. Жар-птица начнет праздничный полет с парка Металлургов, куда она прибудет ровно в 11.00,  к 12.00 она переместится в парк Победы. В 12.45  главный персонаж праздника окажется в Быхановом саду, в 13.30 - в сокольском парке. Жар-птица завершит путешествие в Нижнем парке. Чучела Зимы для всех парков выполнены в едином стиле, но в разных цветах. Зеленое чучело установили в Быхановом саду, фиолетовое – в парке НЛМК, синее– в Нижнем Парке, оранжевое – в Сокольском, красное – в парке Победы. Самое высокое чучело, 6-метровое, установлено в Нижнем парке.

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Основные события Масленицы — покорение призового столба и сжигания чучела — во всех парках начнутся одновременно: в 13.00 и 14.30, соответственно. Общими для парков также станут силовые состязания, масленичные конкурсы, гастрономические ярмарки и выступления народных и фольклорных коллективов.

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Новинкой праздника в парке Металлургов станут первые городские масленичные «Блин — Бега 2020». Участницами шуточного забега станут только женщины. Для забега обязательно надеть передник, косынку, а также взять с собой любимую сковородку. Блины каждой участнице выдадут на месте. Победительниц забега ждут призы. Регистрация на бега начнется в 10.15 у главной сцены парка. Старт — в 11.15.

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В Быхановом саду в 13.00 начнутся конкурсы «Гонки на тазах» и «Одна лыжа хорошо, а две лучше!».

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Самый тихий и короткий праздник сегодня будет в парке «Сказка». Он начнется в 10.00 с конкурсов для детей, в полдень продолжится семейными эстафетами, а уже в 13.00 там планируют проститься с зимой. Чучело сжигать не будут. Вместо этого придумали запуск воздушного чучела и дискотеку с мыльными пузырями.

Кстати, дискотеки запланированы не только в «Сказке». Танцы на снегу под полыхающее чучело пройдут в парке Победы, Нижнем парке и парке Металлургов.

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Подробная программа празднования Масленицы в жилых районах размещена здесь.
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#блины #Масленица #шашлык #призовой столб
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Комментарии (12)

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COVID-19

1 минуту назад
Ну гуляйте. ..
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КТО

5 минут назад
Хлопцу блин засунул в рот.
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патриот

5 минут назад
Всех с Праздником липчане! Простите если что! Путин наш президент! Слава Единой России!
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А МОЖЕТ

6 минут назад
Солнышко пригреет и Вы будете грязь месить.С праздником Всех.А блины и дома поем.
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ЕДРО РОССИИ

16 минут назад
с 1 марта мы начинаем жить по новому ,стремиться жить счастливо и дружно ! Ой,блины ,блины ,блины ! Ой, блиночки мой .....
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Фантомас

20 минут назад
Уваркина придет, собиралась вроде по столбу лазить за пирожками
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патриот-бюджетник

30 минут назад
А Женька Уваркина с Павловом,придут блины жрать?
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А чучело Уваркиной

31 минуту назад
где и когда сдвигать будут?
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цирк

40 минут назад
мракобесие процветает
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Лтз

41 минуту назад
Как это сначало вы пишите,что чучело будут зажигаться в разное время,а спустя несколько предложений вы пишите,что покерение столба и сжигание чучела во всех парках будет одновременно, безграмотные писаки!
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