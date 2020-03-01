58 минут назад
Масленица в Липецке: что, где, когда
Масленичные гулянья сегодня пройдут в шести городских парках. Липчан ждут в парке Металлургов, парке Победы, Сокольском парке, «Быхановом саду», Нижнем парке и парке «Сказка».
Особенностью Масленицы-2020 в Липецке станет единая сюжетная и дизайнерская концепция всех площадок праздника. Из парка в парк будет курсировать Жар-Птица, от пера которой загорятся чучела и масленичные костры. Жар-птица начнет праздничный полет с парка Металлургов, куда она прибудет ровно в 11.00, к 12.00 она переместится в парк Победы. В 12.45 главный персонаж праздника окажется в Быхановом саду, в 13.30 - в сокольском парке. Жар-птица завершит путешествие в Нижнем парке. Чучела Зимы для всех парков выполнены в едином стиле, но в разных цветах. Зеленое чучело установили в Быхановом саду, фиолетовое – в парке НЛМК, синее– в Нижнем Парке, оранжевое – в Сокольском, красное – в парке Победы. Самое высокое чучело, 6-метровое, установлено в Нижнем парке.
Основные события Масленицы — покорение призового столба и сжигания чучела — во всех парках начнутся одновременно: в 13.00 и 14.30, соответственно. Общими для парков также станут силовые состязания, масленичные конкурсы, гастрономические ярмарки и выступления народных и фольклорных коллективов.
Новинкой праздника в парке Металлургов станут первые городские масленичные «Блин — Бега 2020». Участницами шуточного забега станут только женщины. Для забега обязательно надеть передник, косынку, а также взять с собой любимую сковородку. Блины каждой участнице выдадут на месте. Победительниц забега ждут призы. Регистрация на бега начнется в 10.15 у главной сцены парка. Старт — в 11.15.
В Быхановом саду в 13.00 начнутся конкурсы «Гонки на тазах» и «Одна лыжа хорошо, а две лучше!».
Самый тихий и короткий праздник сегодня будет в парке «Сказка». Он начнется в 10.00 с конкурсов для детей, в полдень продолжится семейными эстафетами, а уже в 13.00 там планируют проститься с зимой. Чучело сжигать не будут. Вместо этого придумали запуск воздушного чучела и дискотеку с мыльными пузырями.
Кстати, дискотеки запланированы не только в «Сказке». Танцы на снегу под полыхающее чучело пройдут в парке Победы, Нижнем парке и парке Металлургов.
Подробная программа празднования Масленицы в жилых районах размещена здесь.
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