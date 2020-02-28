Общество

31 минуту назад

Центр Липецка остался без электричества из–за аварии на сети

6 689
#энергоснабжение
Центр Липецка остался без электричества из–за аварии на сети

Сегодня в 09:38 произошло аварийное отключение электроэнергии на центральных улицах Липецка. Без электричества сейчас остаются улицы Циолковского, Угловая, Интернациональная, Зегеля, Семашко и частично Гагарина. Энергоснабжение нескольких небольших улиц уже восстановлено.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «ЛГЭК», аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения по резервной схеме, дома на нескольких небольших улицах уже запитаны. Параллельно проводится испытание кабельной линии и поиск поврежденного участка. 

- Возможной причиной повреждения сети стало чрезмерное увлажнение почвы в результате дождя и, как следствие, резкое ее оттаивание. Это могло способствовать движению грунта, в месте ,где уложен кабель, - рассказали в комплексе электроснабжения компании.
6 689
#энергоснабжение

Комментарии (6)

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гость

1 минуту назад
Кабели уложены с нарушениями. По защите и глубине. Вот и результат. Это надо же - сказку рассказать про чрезмерное увлажнение почвы! "...то у вас собаки лают, то руины говорят...."( В .Высоцкий) .
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Физика

2 минуты назад
Вообще то природа электричества до конца не изучена.
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Емельян Пугачев

5 минут назад
Сырсий Рудник, продолжайте наматывать сопли на кулак. Быть добру!
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Силикатный

6 минут назад
В силикатный тоже деньги не вкладывают. Асфальт весь разрушился, лес вывезли, мусор не убирают, только деньги гребут.
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Сырсий Рудник

10 минут назад
Мы время от времени сидим то без света то без воды так как все у нас ветхое на районе в нас не вкладывают деньги несчастный район.
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Электрик

17 минут назад
Ну похоже не только трубы сгнили? Да и все * подстанции работают с большими перегрузками с этими реконструкции и точечный застройками.
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