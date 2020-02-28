31 минуту назад
Центр Липецка остался без электричества из–за аварии на сети
Сегодня в 09:38 произошло аварийное отключение электроэнергии на центральных улицах Липецка. Без электричества сейчас остаются улицы Циолковского, Угловая, Интернациональная, Зегеля, Семашко и частично Гагарина. Энергоснабжение нескольких небольших улиц уже восстановлено.
- Возможной причиной повреждения сети стало чрезмерное увлажнение почвы в результате дождя и, как следствие, резкое ее оттаивание. Это могло способствовать движению грунта, в месте ,где уложен кабель, - рассказали в комплексе электроснабжения компании.
гость
Физика
Емельян Пугачев
Силикатный
Сырсий Рудник
Электрик