Центр Липецка остался без электричества из–за аварии на сети

Сегодня в 09:38 произошло аварийное отключение электроэнергии на центральных улицах Липецка. Без электричества сейчас остаются улицы Циолковского, Угловая, Интернациональная, Зегеля, Семашко и частично Гагарина. Энергоснабжение нескольких небольших улиц уже восстановлено.

Как сообщили GOROD48 в пресс-службе «ЛГЭК», аварийные бригады занимаются восстановлением электроснабжения по резервной схеме, дома на нескольких небольших улицах уже запитаны. Параллельно проводится испытание кабельной линии и поиск поврежденного участка.



- Возможной причиной повреждения сети стало чрезмерное увлажнение почвы в результате дождя и, как следствие, резкое ее оттаивание. Это могло способствовать движению грунта, в месте ,где уложен кабель, - рассказали в комплексе электроснабжения компании.

