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Прокуратура требует отменить сомнительные земельные сделки

25 1487
#земля #соглашение #суд
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Прокуратура требует отменить сомнительные земельные сделки

Региональный Арбитражный суд рассматривает серию исковых заявлений прокуратуры Липецкой области к администрациям сельских поселений о признании недействительными соглашений об использовании земельных участков.

В конце прошлого года в арбитражный суд обратилась прокуратура Липецкой области с несколькими исковыми заявлениями к администрациям сельских поселений Добровского, Елецкого, Тербунского муниципальных районов о признании недействительными соглашений об использовании земельных участков, образованных из невостребованных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения.


- Как указано в исковых заявлениях, прокуратурой Липецкой области была проведена проверка исполнения администрациями сельских поселений законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения, по результатам которых выявлены нарушения. В нескольких сельских поселениях между администрацией и индивидуальными предпринимателями, а также юридическими лицами, без торгов были заключены соглашения об использовании земельных участков, образованных из невостребованных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения. Однако на момент заключения соглашения данные участки не были сформированы, не поставлены на государственный кадастровый учет и фактически не являлись собственностью соответствующих муниципальных образований. То есть у администраций сельских поселений отсутствовали полномочия по распоряжению данными земельными участками на момент заключения соглашений, -  сообщает пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области.

Арбитражный суд Липецкой области вынес решения о признании недействительными соглашений и возврате земельных участков по трем спорам. Еще пять аналогичных дел находятся в данный момент на рассмотрении.
25 1487
#земля #соглашение #суд
2

Комментарии (25)

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неплохо , но

6 минут назад
Все вопросы решаются так, ещё раз спасибо , вот за это я тебя ЦЕНЮ и УВАЖАЮ , НЕНАГЛЯДНАЯ МОЯ !
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Все вопросы решаются так

8 минут назад
неплохо , но, по глубине налитого стакана)))
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ОДИН ГОЛОС

11 минут назад
А КАКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ С ЗЕМЛЕЙ В БОРИСОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ДОБРОВСКОГО РАЙОНА ТАМ НАВЕРНОЕ ПОПРЕЖНЕМУ ГЛАВА НЕ ПОДЧИНЯЕТСЯ ФАС
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неплохо , но

12 минут назад
Ее нет теперь, спасибо , понятно , и ещё , возможно мне скоро предстоит разговор , по личному-семейному-социальному вопросу с такой Деевой , тема не то что бы скользкая , но как-то так . А там какие могут быть подводные камни .
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И бабло сразу не отдавай потому что граждане

16 минут назад
неплохо , но, такие. Бабло возьмут. Дело не сделают. Про деньги скажут не брали ничего. Эти 2 дамы у-Олька и Верка часто такое практиковали)))
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В Снт Заря Липецк хуже ситуация

16 минут назад
"Человек" открыл контору и требует с пенсионеров деньги за их же инфраструктуру. Хотя по факту не имеет к ней никакого отношения. Пользуется беспомощным положением пенсионеров. А органам пока плевать наверное. Сейчас мошенником проще быть чем честным человеком и всю жизнь доказывать что ты не верблюд...
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данковчанин

19 минут назад
А что за это главам администрации будет? ...такие дела просто так не делаются. Можно предположить либо по звонку из района, либо берут на лапу.
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Вера Серафимовна

20 минут назад
неплохо , но, это тот кто распоряжается. Такой мутью. Все площадки-пляжи-дороги-проезды. Это все к ней. Если она захочет, она че хочешь организует. В соответствии с занесённой суммой. Кстати она и в слушаниях в комиссии. Поэтому тока она)))
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неплохо , но

23 минуты назад
Ее нет теперь, ДОРОГАЯ , проконсультируй по одному вопросу . Есть заброшенная спорт. плошадка , в глубине 3-х домов , можно её каким-то образом выкупить или что-то ещё , что бы на ней точечную застройку не смогли организовать . Скорее не площадка , а коробока бывшая хоккейная . Но большая .
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Не забывайте

24 минуты назад
Землепользование является платным. За землю надо платить-налог, аренду. И ни все могут это себе позволить. Устроили-отобрали. Отдайте назад -пусть платят и работают. Желающих работать и платить в России очень мало!
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