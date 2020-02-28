Прокуратура требует отменить сомнительные земельные сделки

Региональный Арбитражный суд рассматривает серию исковых заявлений прокуратуры Липецкой области к администрациям сельских поселений о признании недействительными соглашений об использовании земельных участков.

В конце прошлого года в арбитражный суд обратилась прокуратура Липецкой области с несколькими исковыми заявлениями к администрациям сельских поселений Добровского, Елецкого, Тербунского муниципальных районов о признании недействительными соглашений об использовании земельных участков, образованных из невостребованных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения.





- Как указано в исковых заявлениях, прокуратурой Липецкой области была проведена проверка исполнения администрациями сельских поселений законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения, по результатам которых выявлены нарушения. В нескольких сельских поселениях между администрацией и индивидуальными предпринимателями, а также юридическими лицами, без торгов были заключены соглашения об использовании земельных участков, образованных из невостребованных долей из состава земель сельскохозяйственного назначения. Однако на момент заключения соглашения данные участки не были сформированы, не поставлены на государственный кадастровый учет и фактически не являлись собственностью соответствующих муниципальных образований. То есть у администраций сельских поселений отсутствовали полномочия по распоряжению данными земельными участками на момент заключения соглашений, - сообщает пресс-служба Арбитражного суда Липецкой области.



Арбитражный суд Липецкой области вынес решения о признании недействительными соглашений и возврате земельных участков по трем спорам. Еще пять аналогичных дел находятся в данный момент на рассмотрении.