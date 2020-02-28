Общество

25 минут назад

На липецких дорогах выросла аварийность

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#авария #ДТП #рейтинг
На липецких дорогах выросла аварийность

Эксперты РИА Рейтинг представили очередной анализ аварийности на дорогах России. В 2019 году, по данным МВД, в России было зарегистрировано 164,4 тысячи ДТП с пострадавшими, что 2,2% меньше, чем в предыдущем году.

Число пострадавших в ДТП также снизилось – число погибших сократилось по сравнению с 2018 годом на 6,8%, а число раненых на – 1,9%. Вместе с тем количество ДТП снижается не во всех регионах, а аварийность на дорогах в разных субъектах РФ различается очень существенно.

Липецкая область оказалась на 46 месте по аварийности. По подсчетам аналитиков на каждые 100 000 автомобилей в Липецкой области приходится по 328 ДТП и по 194 пострадавших и погибших в авариях. На каждую 1000 пострадавших приходится 80 погибших. Объем ДТП на липецких дорогах за 2019 год вырос на 4,1%.

По сравнению с аварийностью на дорогах других регионов Центрального Черноземья в Липецкой области ситуация средняя. Так, Белгородская область заняла 18 строчку, Воронежская — 38 позицию, а Курская и Тамбовская — 49 и 73 места, соответственно.

Самая низкая аварийность с пострадавшими на дорогах зафиксирована в Чеченской Республике, где по итогам 2019 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 76 ДТП с пострадавшими. За ней следуют Чукотский автономный округ, Свердловская область, Республика Ингушетия, Ростовская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Московская область, Новосибирская область, Томская область и Республика Дагестан, где количество ДПТ с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта меньше 200.

Замыкает рейтинг Республика Тыва с показателем 858 ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта, что почти в три раза выше общероссийского уровня и в 1,7 раза больше, чем в занимающей 84 место Ярославской области. Еще в пяти регионах: Амурской области, Тюменской области, Карачаево-Черкесской Республике, Владимирской области и Омской области, количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта находится в диапазоне от 450 до 500.
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#авария #ДТП #рейтинг

Комментарии (3)

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Дарина

11 минут назад
Олени, * ! Не умеете ездить, ходите тогда пешком!!!
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Кто как может

11 минут назад
Смешно даже под ржавый УАЗ древний Мерседес
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Ната

14 минут назад
Выросло, потому-что за рулём автодебилы.
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