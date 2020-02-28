Общество
59 минут назад
«Я чуть с ума не сошла, сердце вырвалось все-таки!»
Липчане в восторге от шоу группы «Кипелов» и ее фронтмена.
Накануне в областном центре культуры выступила группа «Кипелов». Валерий Кипелов и его коллеги собрали в Липецке полный зал. По завершении шоу группа через социальные сети поблагодарила Липецк за теплый прием. Многие зрители шоу благодарят легенду отечественной сцены за потрясающий вечер в комментарии к посту:
« Я чуть с ума не сошла, сердце вырвалось все-таки! Мечта маленькой девочки сбылась!»
«Было мощно, круто, вы лучшие!»
«Спасибо всем музыкантам за отличную музыку и исполнение, атмосферу и настроение!!! Ждем снова в гости»
«Было супер! Потрясающая энергетика концерта! Не сравнить с Воронежем...»
«Кресла убивают атмосферу, но концерт огонь. Спасибо!»
« Я чуть с ума не сошла, сердце вырвалось все-таки! Мечта маленькой девочки сбылась!»
«Было мощно, круто, вы лучшие!»
«Спасибо всем музыкантам за отличную музыку и исполнение, атмосферу и настроение!!! Ждем снова в гости»
«Было супер! Потрясающая энергетика концерта! Не сравнить с Воронежем...»
«Кресла убивают атмосферу, но концерт огонь. Спасибо!»
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