Происшествия

сегодня, 16:07

Липецкие грабители встретили ожесточенное сопротивление жительницы Воронежа

6 1657
#грабеж
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Липецкие грабители встретили ожесточенное сопротивление жительницы Воронежа

И попытка грабежа закончилась для липчан задержанием

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Воронежу  поступило сообщение от 50-летней местной жительницы о совершении в отношении неё попытки ограбления.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что в дневное время она возвращалась домой и неожиданно на улице Беговой к ней  подошли двое неизвестных, которые попытались отнять у нее сумку. Не растерявшись, женщина оказала сопротивление нападавшим, и они были вынуждены скрыться.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили данные автомобиля, на котором предположительно передвигались грабителии, а также  их личности. Ими оказались ранее судимые за совершение грабежей 31 и 28 –летние жители города Липецка. Во взаимодействии с коллегами из Липецкой и Московской областей оперативники установили местонахождение подозреваемых и задержали их по месту проживания. В отделе полиции они дали признательные показания.

Сотрудниками полиции установлена причастность задержанных к совершению четырех аналогичных преступлений на территории Липецкой области, проводятся мероприятия по установлению их причастности к противоправным деяниям на территории других регионов.

В отношении фигурантов  отделом по расследованию преступлений на территории Коминтерновского района СУ УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».

Санкцией  данной  статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. 

Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находятся в изоляторе временного содержания, сообщили в УМВД России по Воронежской области.

Фото: voin.guru


 

6 1657
#грабеж
3

Комментарии (6)

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Жители

1 минуту назад
Надо покупать оружие,начинается откровенный бандитизм и беспредел
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Сергей 13

5 минут назад
Два мужика не смогли забрать сумку у женщины!Это всё,что нужно знать о липецких ауешниках)). Надеюсь,их обоссут в тюрьме,голимый зашквар!
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А вот когда они откинутся!

50 минут назад
Баба Тоня, Они бабушек тоней ЧпоКать будут !.
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Я

52 минуты назад
Надеюсь тетке за самозащиту ничего не впаяют.
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Баба Тоня

55 минут назад
Гопники переросшие! Уже взрослые дяденьки, а всё ходят на гоп-стоп, как школьники какие-то, да бабушек грабят. Обхохочешься! Теперь пусть посидят, мож ума набирутся, как обижать бабушек-пинсионерок.
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Ну совершенно же очевидно !

сегодня, 16:24
Гражданская война на пороге ! Скорее бы уже !.
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