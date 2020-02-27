Липецкие грабители встретили ожесточенное сопротивление жительницы Воронежа

И попытка грабежа закончилась для липчан задержанием

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В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от 50-летней местной жительницы о совершении в отношении неё попытки ограбления.Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции потерпевшая пояснила, что в дневное время она возвращалась домой и неожиданно на улице Беговой к ней подошли двое неизвестных, которые попытались отнять у нее сумку. Не растерявшись, женщина оказала сопротивление нападавшим, и они были вынуждены скрыться.В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили данные автомобиля, на котором предположительно передвигались грабителии, а также их личности. Ими оказались ранее судимые за совершение грабежей 31 и 28 –летние жители города Липецка. Во взаимодействии с коллегами из Липецкой и Московской областей оперативники установили местонахождение подозреваемых и задержали их по месту проживания. В отделе полиции они дали признательные показания.Сотрудниками полиции установлена причастность задержанных к совершению четырех аналогичных преступлений на территории Липецкой области, проводятся мероприятия по установлению их причастности к противоправным деяниям на территории других регионов.В отношении фигурантов отделом по расследованию преступлений на территории Коминтерновского района СУ УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж».Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и находятся в изоляторе временного содержания, сообщили в УМВД России по Воронежской области.