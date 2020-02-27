Захарченко предъявили новое обвинение

Экс-полковник-миллиадер может быть причастен ко взяточничеству. Речь идет о получении 1,5 млрд рублей от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «1520». Как установили следователи, деньги переводили на счет, открытый на имя Захар Хитрый, и Захарченко имел к нему доступ.





Согласно обвинению, взятку Захарченко получил от организованной группы в составе предпринимателей Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц экс-полицейского - Виктора Белевцова и Василия Кретинина. Свою вину Захарченко не признал, а его адвокаты заявили, что было нарушено право их клиента на защиту, пишет



В октябре 2019 года суд смягчил приговор Захарченко и назначил ему наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его также лишили государственных наград и звания полковника полиции, напоминает



Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. Захарченко был задержан в по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог. Следователи выяснили, что всё состояние экс-полковника, а также его родственников составляет более 374 миллионов рублей, свыше $140 миллионов, около €2 миллионов, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогих автомобиля и один золотой слиток весом полкилограмма. Общая сумма имущества экс-полицейского, подлежащего конфискации, составляет примерно 9 миллиардов рублей.



Мать и сестра обвиняемого в коррупции полковника МВД России Дмитрия Захарченко покинули Россию и переехали за границу. Следствие также выяснило, на что экс-полицейский тратил крупные суммы. Например, в ходе одной из поездок в Дубай Захарченко с супругой потратили 19 тысяч долларов, а в США - 340 тысяч долларов.

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение экс-сотруднику МВД Дмитрию Захарченко, отбывающему срок в 12 лет и шесть месяцев за коррупцию и воспрепятствование правосудию. На этот раз речь идет о получении взяток от руководства компаний «Газпром автоматизация» и «1520». Бывший полковник, по данным следствия, получил от них более 1,5 млрд рублей за общее покровительство.Согласно обвинению, взятку Захарченко получил от организованной группы в составе предпринимателей Валерия Маркелова, Бориса Ушеровича, Дмитрия Моторина, а также Ивана Станкевича при посредничестве двух предполагаемых доверенных лиц экс-полицейского - Виктора Белевцова и Василия Кретинина. Свою вину Захарченко не признал, а его адвокаты заявили, что было нарушено право их клиента на защиту, пишет «Коммерсант» В октябре 2019 года суд смягчил приговор Захарченко и назначил ему наказание в виде 12,5 года колонии и штрафа в размере 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты в сети рыбных ресторанов. Его также лишили государственных наград и звания полковника полиции, напоминает «Лента» Захарченко, курировавшего в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, задержали в сентябре 2016 года по обвинению во взяточничестве. Захарченко был задержан в по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог. Следователи выяснили, что всё состояние экс-полковника, а также его родственников составляет более 374 миллионов рублей, свыше $140 миллионов, около €2 миллионов, 13 квартир и 14 машино-мест, четыре дорогих автомобиля и один золотой слиток весом полкилограмма. Общая сумма имущества экс-полицейского, подлежащего конфискации, составляет примерно 9 миллиардов рублей.Мать и сестра обвиняемого в коррупции полковника МВД России Дмитрия Захарченко покинули Россию и переехали за границу. Следствие также выяснило, на что экс-полицейский тратил крупные суммы. Например, в ходе одной из поездок в Дубай Захарченко с супругой потратили 19 тысяч долларов, а в США - 340 тысяч долларов.