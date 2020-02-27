В России
29 минут назад
Полицейские хотели разбудить мужчину электрошокером, а тот умер
Погибший был пассажиром такси. Он потерял в машине сознание.
Сотрудники патрульно-постовой службы в Иркутске пытались разбудить молодого человека, уснувшего в такси, электрошокером, после чего пассажир умер. Полицейские уволены и арестованы по делу о превышении полномочий, пишет «Коммерсант».
Трагедия произошла еще 15 февраля на улице Байкальская, но известно о ней стало только сегодня. На депутатских слушаниях в думе Иркутска, где отчитывался начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олег Савин, о случившемся сообщил депутат Александр Квасов. Он сказал, что 24-летний молодой человек ехал в такси и уснул, а водитель не смог его разбудить и обратился к сотрудникам полиции. Те, чтобы разбудить пассажира, применили электрошокер, после чего молодой человек умер.
Полицейским уже предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняет ТАСС. Следователи завели дело по ч. 3 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий». Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы, которые должны подтвердить или опровергнуть, что смерть пассажира такси наступила именно в результате применения электрошокера.
Трагедия произошла еще 15 февраля на улице Байкальская, но известно о ней стало только сегодня. На депутатских слушаниях в думе Иркутска, где отчитывался начальник межмуниципального управления МВД России «Иркутское» Олег Савин, о случившемся сообщил депутат Александр Квасов. Он сказал, что 24-летний молодой человек ехал в такси и уснул, а водитель не смог его разбудить и обратился к сотрудникам полиции. Те, чтобы разбудить пассажира, применили электрошокер, после чего молодой человек умер.
Полицейским уже предъявлены обвинения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, уточняет ТАСС. Следователи завели дело по ч. 3 ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств, с причинением тяжких последствий». Проводятся необходимые судебно-медицинские экспертизы, которые должны подтвердить или опровергнуть, что смерть пассажира такси наступила именно в результате применения электрошокера.