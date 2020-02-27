В России

34 минуты назад

США и Великобритания стали покупать нефть из России

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#нефть
США и Великобритания стали покупать нефть из России

Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию в прошлом году, следует из данных ФТС. Это произошло на фоне снижения цен на российскую марку Urals и американских санкций против Венесуэлы и Ирана

Как сообщает РБК, США, Великобритания и Турция в прошлом году существенно увеличили импорт российской сырой нефти. Экспорт в Китай, Нидерланды и Германию в денежном выражении изменился незначительно. Американские санкции против Ирана и Венесуэлы помогли России увеличить физический экспорт нефти в 2019 году. В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США на фоне американских санкций против Венесуэлы.

По данным ФТС, уточняет ТАСС, экспорт сырой нефти из России в США по итогам 2019 года вырос по сравнению с 2018 годом почти в 2,4 раза - с $0,9 млрд до почти $2,2 млрд. В физическом выражении объем экспорта нефти увеличился в 2,6 раза - с 1,8 млн до 4,7 млн тонн. Великобритания в 2019 году нарастила закупку нефти из России более чем в два раза и в стоимостном выражении (с $493 млн до $1,2 млрд), и в физическом (с 0,98 млн до 2,4 млн тонн). Именно российская нефть частично заместила нефть из Алжира и Нигерии - импорт из этих стран в Великобританию снизился соответственно на 13% и 48%.

Кратное увеличение поставок нефти из РФ в Великобританию и Турцию связано с выгодностью российского сырья из-за его свойств и особенностей транспортировки, рассказала РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. «Российская нефть на фоне санкций, введенных в отношении Ирана, а также значительного снижения добычи в Ливии, действительно выгодна Великобритании и Турции по ряду причин: первая - это не очень большое транспортное плечо до потребителей, а второе - это схожие с иранской физико-химические свойства нефти», сказала она.
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#нефть

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