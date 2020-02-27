В России

40 минут назад

Россияне положили в банки 8 трлн рублей

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#сбережения #банк #деньги #вклад
Россияне положили в банки 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.

Доля средств, которые россияне держат в банках на текущих счетах, а не во вкладах, достигла рекорда за 10 лет, выяснили в Альфа-банке. Эксперты связывают это с перетоком денег с депозитов и с отказом банков открывать вклады в евро, пишет РБК. В абсолютном выражении сумма достигла восьми триллионов рублей, что на 19,4% больше остатков по итогам 2018 года.

Аналитики отмечают, что за три года объем сбережений россиян на счетах почти удвоился, пишет РИА Новости. Согласно рейтингу РИА Новости, депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 тысяч рублей на человека. По статистике Центробанка, на 1 октября 2019 года в российских финансово-кредитных организациях хранилось 29,4 триллиона рублей сбережений населения.

Специалисты указали на растущее расхождение между срочностью активов (выданных кредитов, в частности, ипотеки) и пассивов на ключевых банковских рынках. Из-за этого растут процентные риски, что в будущем может создать проблемы.

Согласно проведенному недавно исследованию, почти четверть россиян (24,8 процента) мало или совсем не откладывали на безбедную старость и жалеют об этом, сообщает «Лента». Самыми подходящими инструментами для накоплений они назвали банковские вклады (32,6 процента) и недвижимость (29,7 процента).
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#сбережения #банк #деньги #вклад

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