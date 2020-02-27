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сегодня, 14:20
Россиян просят не брать туры в Италию
На севере Апеннинского полуострова зафиксировали коронавируса.
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить формирование и продажу туров в Италию, Южную Корею и Иран, сообщается на сайте ведомства.
Приостановить продажу путевок в Италию, Южную Корею и Иран решили из-за распространения нового типа коронавируса и роста числа заболевших. Российским туристам агентство рекомендовало не покидать территорию отелей в Италии, Иране или Южной Корее, за исключением случаев трансфера в аэропорты или выезда из страны. Российские туристы по закону имеют право потребовать от туроператоров вернуть деньги в случае отмены поездки в Италию, Южную Корею и Иран из-за ситуации с коронавирусом, напомнили в Ростуризме.
В компании Tez Tour РБК сообщили, что в ближайшее время на сайте туроператора будет приостановлена продажа туров в указанные Ростуризмом страны. Большинство россиян организуют свои поездки в Италию самостоятельно, доля тех, кто покупает туры у туроператоров, — около 35% всего турпотока, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР). Сейчас, по данным АТОР, в Италии могут находиться около 20 тыс. отдыхающих из России, из них только около 6–7 тыс. приехали в страну через туроператоров.
По последним данным, пишет РИА Новости, в Италии коронавирусом заболели 447 человек, 12 умерли; в Иране — 141 человек заражен, 22 погибли; в Южной Корее число пациентов с Covid-19 достигло 1595, 13 скончались.
Приостановить продажу путевок в Италию, Южную Корею и Иран решили из-за распространения нового типа коронавируса и роста числа заболевших. Российским туристам агентство рекомендовало не покидать территорию отелей в Италии, Иране или Южной Корее, за исключением случаев трансфера в аэропорты или выезда из страны. Российские туристы по закону имеют право потребовать от туроператоров вернуть деньги в случае отмены поездки в Италию, Южную Корею и Иран из-за ситуации с коронавирусом, напомнили в Ростуризме.
В компании Tez Tour РБК сообщили, что в ближайшее время на сайте туроператора будет приостановлена продажа туров в указанные Ростуризмом страны. Большинство россиян организуют свои поездки в Италию самостоятельно, доля тех, кто покупает туры у туроператоров, — около 35% всего турпотока, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР). Сейчас, по данным АТОР, в Италии могут находиться около 20 тыс. отдыхающих из России, из них только около 6–7 тыс. приехали в страну через туроператоров.
По последним данным, пишет РИА Новости, в Италии коронавирусом заболели 447 человек, 12 умерли; в Иране — 141 человек заражен, 22 погибли; в Южной Корее число пациентов с Covid-19 достигло 1595, 13 скончались.