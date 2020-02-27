Игорь Артамонов обсудил экономию на счётах за отопление с жильцами уникального для России дома

Глава администрации Липецкой области встретился с активистами дома №23 по проспекту 60 лет СССР. Этот дом стал первым в России, жильцы которого воспользовались софинансированием работ по повышению энергоэффективности здания из общего счёта Фонда капитального ремонта в Липецкой области.

Жильцы дома могут собой гордиться. Они смогли добиться значительной экономии на счетах за отопление. Это произошло при содействии Фонда капитального ремонта благодаря установке в высотке автоматического теплового узла. Агрегат в теплую погоду регулирует подачу тепла в жилые помещения, а это, в свою очередь, поможет жильцам квартир значительно сэкономить на счетах за отопление. Примерно на 20-25% за месяц! Работы по повышению энергоэффективности дома проводились при содействии Фонда капитального ремонта в Липецкой области. Важно отметить, что дом № 23 находится на общем счете регионального оператора, в то время как ранее практика получения софинансирования была только по домам на спец счетах, такая практика пока уникальна для России.







- Этот дом уникален. Этот опыт стоит распространить не только в Липецкой области, но и транслировать его на всю страну. Во-первых, капитальный ремонт этого дома стоит в планах на 2030 год, но его жильцы уже сейчас захотели существенной экономии на платежах за отопление. Люди приняли решение в течение следующих двух лет платить дополнительный взнос, который составит по 100-150 рублей с квартиры, но общая сумма коммунальных платежей у них снизится. Мы подсчитали, что ежемесячная экономия на отоплении уже в этот сезон составит порядка 600 рублей с квартиры. Это простая чистая математика. Во-вторых, дом №23 — первый в России, который не находится на спецсчете, но получил федеральную поддержку. Работы по установке АТП обошлись в 544 000 рублей, но 80% от этой суммы вернется на общий счет Фонда. Заявка на федеральном уровне уже утверждена, и вскоре мы ждем поступления порядка 435 000 рублей. К сожалению, липчане пока не очень активно интересуются вопросом повышения энергоэффективности домов и, соответственно, экономией на счетах за отопление. У нас сейчас на рассмотрении пять домов. Залог успеха в этой работе — активная позиция граждан. Мы, что беспокоит, пока ее не видим, - подводит промежуточный итог генеральный директор Фонда капитального ремонта в Липецкой области Контантин Востриков.

В высотке на проспекте 60 лет СССР жильцы оказались активны. За экономию на коммунальных счетах жильцы квартир могут благодарить своего соседа, липецкого общественника в сфере ЖКХ Леонида Стурова. Пенсионер расшевелил «управляшку», добился проведения аудита по энергоэффективности дома и получил оперативную поддержку в Фонде капитального ремонта.







Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов считает, что липчане не должны стесняться отстаивать свои интересы и бояться проявлять активную позицию в вопросах собственного бюджета. Глава региона сам видит прямую экономию от повышения энергоэффективности домов.

- Причем, жильцы свои деньги еще даже не вкладывали, а из 100% той суммы, что вложили в работы, 80% вернутся. Мы сейчас вместе с липчанам сделали арифметические упражнения, чтобы понять всю прозрачность процесса. Смотрите сами: месячная экономия с учетом дополнительного взноса с одной квартиры в отопительный сезон составит более 400 рублей. Здесь работает простая математика, которой почему-то не все доверяют. Жильцы уже в плюсе, 25% экономия, - прикинул Игорь Артамонов. - Мы договорились с Фондом капремонта упрощенно объяснять липчанам эту арифметику. Эту программу в регионе надо расширять. Дело за активистами, которым небезразлична тема ЖКХ. Нужно работать с людьми и объяснять. Очевидно, что повышение энергоэффективности домов по примеру этой высотки экономически выгодно для липчан.

Оценить энергоэффективность своего дома можно на специальной карте. На нее нанесены интерактивные метки с информацией о том, сколько энергоэффективные работы помогут сэкономить дому. Мониторингом многоквартирных домов занимается ОБУ «Центр энергоэффективности».

- Наши специалисты в течение 2019 обследовали дома и анализировали потребление ресурсов, ежемесячно эти данные обновляются. Найдя на карте свой адрес и дом, пользователь увидит перечень мероприятий, которые реально и необходимо провести для повышения энергоэффективности здания. В том числе - и установка АТП. Если у жильцов есть сомнения в статусе энергоэффективности дома, то они могут обратиться к нам: мы все разъясним и при необходимости проведем дополнительный аудит, - рассказал директор ОБУ «Центр энергоэффективности» Александр Шачнев.

Заметим, дом №23 — не первый в Липецке, где с помощью Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ стали экономить на платежах за отопление. Аналогичные работы в январе были проведены в доме №8 на бульваре Есенина. По этим домам администрация Липецкой области подала и получила одобрение заявки на финансовую поддержку за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ. Указанные дома формируют фонд капитального ремонта на общем счете регионального оператора. Ранее практики получения средств фонда содействия на энергоэффективный ремонт домами, находящимися в общем «котле», не было ни в одном субъекте Российской Федерации.

Для повышения информированности граждан Фонд капитального ремонта совместно с Центром энергоэффективности планирует запустить серию семинаров. Обучение будет проходить по районам, приглашать к участию будут активных жителей домов, по которым «Центр энергоэффективности» предварительно сделает оценку целесообразности установки автоматизированных тепловых пунктов и эффективности проведения других энергоэффективных работ. Представители ФКР расскажут о возможностях привлечения государственного софинансирования и о механизме проведения энергоэффективного ремонта ранее срока, обозначенного в программе. К участию в семинарах также планируется привлечь собственников тех домов, где жители уже прошли путь проведения энергоэффективного капремонта и получили одобрения заявки на софинансирование.

Напомним, в 2019 году Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Липецкой области на получение софинансирования на энергоэффективный капитальный ремонт по четырем многоквартирным домам в Ельце. Все дома, которые были поданы в заявке формируют фонд капитального ремонта на специальных счетах. Общая сумма финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на четыре многоквартирных дома составила порядка 3 млн рублей. Денежные средства уже переведены в субъект и в ближайшее время будут направлены на счета многоквартирных домов, а значит жители смогут использовать их на проведение других работ в рамках капитального ремонта.

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