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9 минут назад

В новом КоАП пересмотрят размеры штрафов для водителей

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#штраф
В новом КоАП пересмотрят размеры штрафов для водителей

Министерство юстиции РФ намерено заново оценить готовящееся повышение размера взысканий за нарушения ПДД.

Штрафы за нарушения правил дорожного движения, которые значительно увеличены, пересмотрят в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, сообщает "Коммерсантъ"со ссылкой на замглавы Минюста Дениса Новака.

Предусмотренные проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) ужесточения для водителей не отвечают «запросам общества», поэтому документ перепишут. Документ вызвал массу критики из-за увеличения штрафов для водителей. Так, штраф за превышение на 20–40 км/ч скоростного лимита возрастет с 500 до 3 тыс. руб., за превышение на 40–60 км/ч — с 1–1,5 тыс. до 4 тыс. руб.

Для доработки кодекса министерство просит у правительства два месяца. Ведомство также изучит концепцию альтернативного кодекса от группы независимых экспертов ОНФ: они предлагают дифференцированную систему наказаний, предусматривающую предупреждения за ряд нарушений.

Ранее проект нового КоАП раскритиковали в Госдуме и правительстве, напоминает «Лента». По словам премьер-министра Михаила Мишустина, предложенные штрафы станут непосильными для автомобилистов при нынешнем уровне зарплат.

Авторы документа собирались значительно увеличить наказание за увеличение скорости, систематические нарушения ПДД, перевозку ребенка без автокресла, отказ от медицинского освидетельствования и остановки по требованию дорожного инспектора, попытку покинуть место аварии. Новые правила должны заработать с 1 января 2021 года.
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#штраф

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