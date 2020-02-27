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20 минут назад
Путину рассказал о своем двойнике
Президенту России хотели так обеспечить безопасность. Путин отказался.
Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о своем двойнике. Главу государства спросили об этом в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», пишет «Лента». Журналист ТАСС рассказал, что решил проверить популярные запросы на фамилию Путин. Среди популярных запросов «Путин инстаграм», «Путин Зеленский», оказался «Путин двойник доказательства». В этой связи он спросил: «А двойник есть?». Глава государства рассказал журналистам, что, вопреки слухам, у него нет двойников.
При этом президент заявил, что в начале 2000-х годов, в «самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», ему предлагали пользоваться услугами дублера ради безопасности, но он отказался. В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником», напоминают «Известия». Президент ответил: «Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?».
В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров в интервью ТАСС также отметил, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом "мифом и чушью". Тогда он признал, что спецслужбам периодически приходится проверять информацию о возможных угрозах безопасности главы государства, исходивших в то время от террористов. Однако, по словам Мурова, использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны российского лидера, в такой мере просто нет необходимости, пишет ТАСС.
При этом президент заявил, что в начале 2000-х годов, в «самые тяжелые времена борьбы с терроризмом», ему предлагали пользоваться услугами дублера ради безопасности, но он отказался. В декабре 2015 года, во время пресс-конференции Путину показали фотографию человека, похожего на него, и спросили, знаком ли он с «двойником», напоминают «Известия». Президент ответил: «Какой двойник? Нет у меня двойников. Зачем они мне?».
В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров в интервью ТАСС также отметил, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом "мифом и чушью". Тогда он признал, что спецслужбам периодически приходится проверять информацию о возможных угрозах безопасности главы государства, исходивших в то время от террористов. Однако, по словам Мурова, использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны российского лидера, в такой мере просто нет необходимости, пишет ТАСС.