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25 минут назад
Россияне будут голосовать за новую Конституцию в день рождения Ленина
Кремль не будет переносить плебисцит из-за карантина.
На встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию президент России Владимир Путин согласился с предложением провести общенародное голосование, которое должно решить судьбу поправок, 22 апреля, пишет ТАСС. 22 апреля будет официальный оплачиваемый выходной. Кремль пока не видит оснований для опасения за перспективы проведения 22 апреля общенародного голосования по поправкам в Конституцию из-за ситуации с коронавирусом. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с этим выбор 22 апреля как даты голосования по поправкам к Конституции не имеет отношения ко дню рождения Владимира Ленина.
- Определенную аргументацию вчера привел Клишас, по-моему, во время заседания рабочей группы. Собственно, с этой аргументацией президент согласился. Но ко дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения. <...> С одной стороны, Великий пост уже закончится, с другой стороны, еще Рамадан не начнется, и в то же время весна, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.
Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января, напоминает «Лента». Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.
- Определенную аргументацию вчера привел Клишас, по-моему, во время заседания рабочей группы. Собственно, с этой аргументацией президент согласился. Но ко дню рождения Ленина, естественно, это не имеет никакого отношения. <...> С одной стороны, Великий пост уже закончится, с другой стороны, еще Рамадан не начнется, и в то же время весна, — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.
Конституционные изменения были анонсированы главой государства 15 января, напоминает «Лента». Среди возможных поправок — расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации, приоритет российского законодательства над международным правом.
Где Ленин