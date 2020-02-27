26 минут назад
«В три часа меня разбудил пронзительный детский крик, а потом – звон стекла, и в окно вылетело тело»
GOROD48 побывал на месте ужасной трагедии на улице Стаханова, где глава семьи напал с ножом на жену и детей, а потом выбросился в окно.
Чтобы увидеть следы кровавой расправы, нужно войти в подъезд: на ступеньках лестницы верхних этажей отчётливо видны пятна крови. Отсюда минувшей ночью выносили тела: 4-летнюю девочку родной отец зарезал насмерть, ее 11-летняя сестра и мать находятся в больнице в тяжёлом состоянии.
Виновник произошедшего мёртв: мужчина покончил с сбой. Перед этим он поджёг холодильник на кухне, огонь мог распространиться на всю квартиру.
Что подвигло мужчину на эти страшные действия, еще предстоит разбираться следственным органам.
В недоумении все, в том числе соседи. Жильцы других квартир характеризуют семью не иначе как: «Всем бы таких замечательных соседей!». Многие в подъезде крайне удивлены, что все могло случиться именно с этими людьми.
Как удалось выяснить GOROD48, глава семьи работал в одном из автосалонов Липецка, жена – мировая судья. Всегда улыбчивы, приветливы; дочки – жизнерадостные девчонки. Правда, по словам соседей, в последнее время супруги часто ссорились. Но никто не ожидал, что дойдет до такого…
- Я полицию вызывала, - рассказала соседка с 5-го этажа, - И даже видела, как он летел из окна. Дело было так: около трёх часов ночи я проснулась от пронзительного детского крика. Сначала даже не поняла, в какой квартире скандал. Потом услышала звук открывающегося окна. Вышла на балкон и … увидела летящее вниз тело. Даже закричать не смогла от испуга, и тут же пошел запах гари. Я начала звонить в полицию.
Другой сосед жил с этой семьей в одном тамбуре – дверь в дверь.
- Минут десять четвертого меня жена разбудила, пожаловалась на крики из соседней квартиры. Я начал открывать входную дверь, а мне в лицо повалили клубы дыма. Позже полиция приехала, пожарные. Всех сначала пытались эвакуировать из задымлённого подъезда, но потом дым начал рассеиваться – мы никуда из своей квартиры не выходили. Затем полицейские позвали меня в понятые – там я и узнал, что случилось. Никогда бы не подумал, что такое возможно в этой семье.
Animal planet
эх
Сергей
Липчанка
То ли ещё при Путине будет !
Толи ещё при Путине будет !