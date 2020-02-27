«В три часа меня разбудил пронзительный детский крик, а потом – звон стекла, и в окно вылетело тело»

GOROD48 побывал на месте ужасной трагедии на улице Стаханова, где глава семьи напал с ножом на жену и детей, а потом выбросился в окно.

Сейчас в многоэтажном доме на Стаханова внешне все спокойно, разве что двери подъезда раскрыты настежь.

Чтобы увидеть следы кровавой расправы, нужно войти в подъезд: на ступеньках лестницы верхних этажей отчётливо видны пятна крови. Отсюда минувшей ночью выносили тела: 4-летнюю девочку родной отец зарезал насмерть, ее 11-летняя сестра и мать находятся в больнице в тяжёлом состоянии.







Виновник произошедшего мёртв: мужчина покончил с сбой. Перед этим он поджёг холодильник на кухне, огонь мог распространиться на всю квартиру.

Что подвигло мужчину на эти страшные действия, еще предстоит разбираться следственным органам.

В недоумении все, в том числе соседи. Жильцы других квартир характеризуют семью не иначе как: «Всем бы таких замечательных соседей!». Многие в подъезде крайне удивлены, что все могло случиться именно с этими людьми.

Как удалось выяснить GOROD48, глава семьи работал в одном из автосалонов Липецка, жена – мировая судья. Всегда улыбчивы, приветливы; дочки – жизнерадостные девчонки. Правда, по словам соседей, в последнее время супруги часто ссорились. Но никто не ожидал, что дойдет до такого…

- Я полицию вызывала, - рассказала соседка с 5-го этажа, - И даже видела, как он летел из окна. Дело было так: около трёх часов ночи я проснулась от пронзительного детского крика. Сначала даже не поняла, в какой квартире скандал. Потом услышала звук открывающегося окна. Вышла на балкон и … увидела летящее вниз тело. Даже закричать не смогла от испуга, и тут же пошел запах гари. Я начала звонить в полицию.

Другой сосед жил с этой семьей в одном тамбуре – дверь в дверь.

- Минут десять четвертого меня жена разбудила, пожаловалась на крики из соседней квартиры. Я начал открывать входную дверь, а мне в лицо повалили клубы дыма. Позже полиция приехала, пожарные. Всех сначала пытались эвакуировать из задымлённого подъезда, но потом дым начал рассеиваться – мы никуда из своей квартиры не выходили. Затем полицейские позвали меня в понятые – там я и узнал, что случилось. Никогда бы не подумал, что такое возможно в этой семье.





Сейчас у жителей Стаханова, 30 разные проблемы: кто-то обсуждает что могло произойти в благополучной с виду семье, а вот соседке снизу не до разговоров. Две пожарные бригады тушили огонь в квартире, и вода пролилась на нижний этаж.

Женщина сидит в темноте, но рассуждает больше не о чужом, а о своём горе.







- Как они теперь будут компенсировать мне ущерб?! – вопрошает пенсионерка, - У меня ночью с потолка буквально дождь шёл. Вода залила потолок, обои – всё уже начало отклеиваться. Я стояла буквально по щиколотку в воде – собирала воду. Сейчас более или менее вытерла, а вот если бы вы пришли ко мне часа в четыре утра, то ужаснулись бы. Они там себе скандалят, но мы тут причем?







Пообщались мы и с коллегами пострадавшей женщины. Они охарактеризовали ее тремя словами: "Скромная, застенчивая, набожная".

