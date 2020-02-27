Общество

26 минут назад

«В три часа меня разбудил пронзительный детский крик, а потом – звон стекла, и в окно вылетело тело»

6 2019
#убийство на Стаханова
«В три часа меня разбудил пронзительный детский крик, а потом – звон стекла, и в окно вылетело тело»

GOROD48 побывал на месте ужасной трагедии на улице Стаханова, где глава семьи напал с ножом на жену и детей, а потом выбросился в окно.

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Сейчас в многоэтажном доме на Стаханова внешне все спокойно, разве что двери подъезда раскрыты настежь.

Чтобы увидеть следы кровавой расправы, нужно войти в подъезд: на ступеньках лестницы верхних этажей отчётливо видны пятна крови. Отсюда минувшей ночью выносили тела: 4-летнюю девочку родной отец зарезал насмерть, ее 11-летняя сестра и мать находятся в больнице в тяжёлом состоянии.

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Виновник произошедшего мёртв: мужчина покончил с сбой. Перед этим он поджёг холодильник на кухне, огонь мог распространиться на всю квартиру.

Что подвигло мужчину на эти страшные действия, еще предстоит разбираться следственным органам.

В недоумении все, в том числе соседи. Жильцы других квартир характеризуют семью не иначе как: «Всем бы таких замечательных соседей!». Многие в подъезде крайне удивлены, что все могло случиться именно с этими людьми.

Как удалось выяснить GOROD48, глава семьи работал в одном из автосалонов Липецка, жена – мировая судья. Всегда улыбчивы, приветливы; дочки – жизнерадостные девчонки. Правда, по словам соседей, в последнее время супруги часто ссорились. Но никто не ожидал, что дойдет до такого…

- Я полицию вызывала, - рассказала соседка с 5-го этажа, - И даже видела, как он летел из окна.  Дело было так: около трёх часов ночи я проснулась от пронзительного детского крика. Сначала даже не поняла, в какой квартире скандал. Потом услышала звук открывающегося окна. Вышла на балкон и … увидела летящее вниз тело. Даже закричать не смогла от испуга, и тут же пошел запах гари. Я начала звонить в полицию.

Другой сосед жил с этой семьей в одном тамбуре – дверь в дверь.

- Минут десять четвертого меня жена разбудила, пожаловалась на крики из соседней квартиры. Я начал открывать входную дверь, а мне в лицо повалили клубы дыма. Позже полиция приехала, пожарные. Всех сначала пытались эвакуировать из задымлённого подъезда, но потом дым начал рассеиваться – мы никуда из своей квартиры не выходили. Затем полицейские позвали меня в понятые – там я и узнал, что случилось. Никогда бы не подумал, что такое возможно в этой семье.


Сейчас у жителей Стаханова, 30 разные проблемы: кто-то обсуждает что могло произойти в благополучной с виду семье, а вот соседке снизу не до разговоров. Две пожарные бригады тушили огонь в квартире, и вода пролилась на нижний этаж.
Женщина сидит в темноте, но рассуждает больше не о чужом, а о своём горе.

- Как они теперь будут компенсировать мне ущерб?! – вопрошает пенсионерка, - У меня ночью с потолка буквально дождь шёл. Вода залила потолок, обои – всё уже начало отклеиваться. Я стояла буквально по щиколотку в воде – собирала воду. Сейчас более или менее вытерла, а вот если бы вы пришли ко мне часа в четыре утра, то ужаснулись бы. Они там себе скандалят, но мы тут причем?

Пообщались мы и с коллегами пострадавшей женщины. Они охарактеризовали ее тремя словами: "Скромная, застенчивая, набожная".
6 2019
#убийство на Стаханова

Комментарии (6)

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Animal planet

1 минуту назад
Я в шоке с бабки,такая трагедия,а она претензии предьявляет,ты еще к женщине в больницу заявись,скандал устрой.Дикость.
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эх

6 минут назад
шизофрения походу у поцака была,весеннее обострение
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Сергей

13 минут назад
Спасибо людям за рассказы о случившемся. Проходил в полдесятого утра по тому двору. Ещё не знал тогда...
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Липчанка

15 минут назад
Подскажите имя ангелочка, све Подскажите имя ангелочка, об упокоении помолитесь
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То ли ещё при Путине будет !

20 минут назад
Ой -ой -ой !. Работы нет ,зарплаты нет ,будущего нет, Путин есть !, И всему будет путинец !, Через букву "З".
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Толи ещё при Путине будет !

21 минуту назад
Ой -ой -ой !. Работы нет ,зарплаты нет ,будущего нет, Путин есть !, И всему будет путинец !, Через букву "З".
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