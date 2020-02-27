Происшествия
сегодня, 11:36
Прокуратура области взяла под контроль расследование дела о трагедии на улице Стаханова
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Прокуратура Липецкой области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ночной трагедии на улице Стаханова.
- Прокуратура примет все необходимые меры по обеспечению законности на всех стадиях расследования уголовного дела и защите прав потерпевших, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, что сегодня ночью в Липецке на улице Стаханова 35-летний мужчина напал на жену и двух дочерей с ножом, поджег квартиру и выпрыгнул из окна.
От кровопотери скончалась 4-летняя девочка, ее 36-летняя мать и 11-летняя сестра выжили, сейчас за их жизни борются липецкие врачи.
СУ СК РФ по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, малолетнего).
Известно, что накануне трагедии 35-летний мужчина жаловался отцу на безденежье и проблемы по работе. По данным следственного управления, его 36-летняя жена работает мировым судьей.
- Прокуратура примет все необходимые меры по обеспечению законности на всех стадиях расследования уголовного дела и защите прав потерпевших, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Напомним, что сегодня ночью в Липецке на улице Стаханова 35-летний мужчина напал на жену и двух дочерей с ножом, поджег квартиру и выпрыгнул из окна.
От кровопотери скончалась 4-летняя девочка, ее 36-летняя мать и 11-летняя сестра выжили, сейчас за их жизни борются липецкие врачи.
СУ СК РФ по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, малолетнего).
Известно, что накануне трагедии 35-летний мужчина жаловался отцу на безденежье и проблемы по работе. По данным следственного управления, его 36-летняя жена работает мировым судьей.
30 2325
Гость
Гость
Курзяка-мурзяка
Юрист
Крыса вор
А подбросил бы нищебродам !.
Эх , Не успел Вовка Путин !
Это не мда !
хех
В липеТске!