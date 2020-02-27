Происшествия

сегодня, 11:36

Прокуратура области взяла под контроль расследование дела о трагедии на улице Стаханова

30 2325
#убийство семьи
3
Прокуратура области взяла под контроль расследование дела о трагедии на улице Стаханова
Прокуратура Липецкой области  взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ночной трагедии на улице Стаханова

- Прокуратура примет все необходимые меры по обеспечению законности на всех стадиях расследования уголовного дела и защите прав потерпевших, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. 

Напомним, что сегодня ночью в Липецке на улице Стаханова 35-летний мужчина напал на жену и двух дочерей с ножом, поджег квартиру и выпрыгнул из окна. 

От кровопотери скончалась 4-летняя девочка, ее 36-летняя мать и 11-летняя сестра выжили, сейчас за их жизни борются липецкие врачи. 

СУ СК РФ по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 3 ст. 30, п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство трех лиц, малолетнего).

Известно, что накануне трагедии 35-летний мужчина жаловался отцу на безденежье и проблемы по работе. По данным следственного управления, его 36-летняя жена работает мировым судьей.
30 2325
#убийство семьи
3

Комментарии (30)

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Гость

8 минут назад
А виновный в этом окажется участковый, так как не занимался профилактикой, если он конечно там есть. А в целом конечно в нашем небольшом городишке очень много происшествий....
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Гость

11 минут назад
Что контролировать то собрались...
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Курзяка-мурзяка

16 минут назад
Кукурзик, вы,всеравно,бездельники,вас можно и в расход
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Юрист

18 минут назад
Юля, вроде как Гулевич
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Крыса вор

19 минут назад
Слава великому путену за наше Счастливое будущее
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А подбросил бы нищебродам !.

27 минут назад
Вовик Путин деньжат , Нищеброды дальше бы пили и всех радовали !.
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Эх , Не успел Вовка Путин !

29 минут назад
Нищей семье подбросить деньжат !,Порасторопнее будь ,Вовочка!.
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Это не мда !

30 минут назад
Мда, Это России из-за Путина приходит П. И. З. Д. А !.
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хех

31 минуту назад
и что ночью не спалось ? обязательно ругаться надо? жена ,скорее всего, сильно унизила мужа (возможно,приплела ,что и дети не от него), не думаю,что такое затевают-состояние аффекта ,что даже не задумался-это же мои дети,а как же мои родители ,а как же я,такой молодой? Люди ,как тяжело вОвремя остановиться,но задумайтесь о своей ,в первую очередь,безопасности.
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В липеТске!

32 минуты назад
Средняя зарплата давно превышает 50.000 руб. и врать не нужно ,что у народа безденежье !.
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