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сегодня, 11:31

В Липецке прошел всероссийский форум по проблемам подготовки кадров

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#форум
В Липецке прошел всероссийский форум по проблемам подготовки кадров

НЛМК стал организатором в Липецке всероссийской конференции по проблемам подготовки кадров.    

Представители более 30 ведущих компаний, органов власти и объединений работодателей обсудили новые практики взаимодействия бизнеса и учебных заведений, развития внутрикорпоративного обучения и создания системы независимой оценки квалификаций персонала.  

Специалисты НЛМК поделились с коллегами опытом по адаптации образовательных программ в базовых учебных заведениях комбината под потребности реального производства. Гостям рассказали о профориентационных программах предприятия для липецких школьников и студентов, о разнообразных формах партнерства комбината с учебными заведениями региона. Участники форума также познакомились с опытом развития наставничества и с уникальной моделью корпоративного университета Группы НЛМК.  

Гости конференции побывали с экскурсией в основных цехах комбината, посетили экологический парк «Лебединое озеро», базовое учебное заведение НЛМК -  Липецкий политехнический техникум и профориентационный центр - детский технопарк «Кванториум».  

Форум организован ПАО «НЛМК» совместно с корпорацией ООО «Корпорация производителей черных металлов». В его работе приняли участие более 120 человек.  
309
#форум

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