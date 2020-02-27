В Липецке прошел всероссийский форум по проблемам подготовки кадров

НЛМК стал организатором в Липецке всероссийской конференции по проблемам подготовки кадров.





Представители более 30 ведущих компаний, органов власти и объединений работодателей обсудили новые практики взаимодействия бизнеса и учебных заведений, развития внутрикорпоративного обучения и создания системы независимой оценки квалификаций персонала.



Специалисты НЛМК поделились с коллегами опытом по адаптации образовательных программ в базовых учебных заведениях комбината под потребности реального производства. Гостям рассказали о профориентационных программах предприятия для липецких школьников и студентов, о разнообразных формах партнерства комбината с учебными заведениями региона. Участники форума также познакомились с опытом развития наставничества и с уникальной моделью корпоративного университета Группы НЛМК.



Гости конференции побывали с экскурсией в основных цехах комбината, посетили экологический парк «Лебединое озеро», базовое учебное заведение НЛМК - Липецкий политехнический техникум и профориентационный центр - детский технопарк «Кванториум».



Форум организован ПАО «НЛМК» совместно с корпорацией ООО «Корпорация производителей черных металлов». В его работе приняли участие более 120 человек.