Общество

52 минуты назад

В финал городского конкурса «Учитель» года вышли три «англичанки» и один «физик»

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#Учитель года
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В финал городского конкурса «Учитель» года вышли три «англичанки» и один «физик»

Стали известны финалисты конкурса в Липецке.

Стала известна четверка финалистов городского этапа конкурса «Учитель года-2020».

Как сообщили в департаменте образования, по итогам первого этапа конкурса к решающим испытаниям допущены учитель иностранных языков школы № 51 Ольга Клименко, учитель английского языка школы №29 Екатерина Ефимова, учитель английского языка лицея №44 Виктория Жукатинская и учитель физики из школы №6 Артур Власов.

На первом этапе участникам конкурса требовалось представить свой образовательный проект и дать открытый урок в незнакомом классе.

Второй тур состоится сегодня. Он будет состоять из двух заданий: "Мастер-класс", "Педагогический совет". После завершения всех заданий будет объявлено имя победителя городского профессионального конкурса «Учитель года-2020».

Напомним, что всего за победу в этом году в Липецке боролись 11 педагогов.

Конкурс профессионального мастерства педагогов состоит из нескольких этапов: сначала лучших определяют внутри школ, затем проводится городской, далее – областной конкурс. «Учитель Года» в области затем борется на Всероссийском финале за звание лучшего педагога страны, приз – фигурку больного хрустального пеликана и крупную денежную премию. В 2011 году «Учителем года» в России стал Андрей Овчинников, учитель биологии школы села Тёплое Данковского района Липецкой области.


1 586
#Учитель года
1

Комментарии (1)

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Тотьма

6 минут назад
Красотки и красавец мужчина
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