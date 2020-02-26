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50 минут назад

Россиянам рекомендуют не ездить в Иран и Италию

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#туризм #коронавирус
Россиянам рекомендуют не ездить в Иран и Италию

Причина совета от Ростуризма — коронавирус.

Ростуризм рекомендует россиянам не посещать Италию, Иран и Южную Корею до стабилизации эпидемиологической ситуации в этих странах, а туроператорам - предлагать туристам более безопасные по коронавирусу страны, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Также ведомство призывает туроператоров и турагентов в обязательном порядке информировать туристов, планирующих поездки в указанные страны, о возможном риске заражения и предлагать более благополучные в эпидемиологическом отношении страны.

- В связи с сообщением Роспотребнадзора о росте числа заболевших новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в Итальянской республике, Республике Корея и Исламской Республике Иран, Ростуризм настоятельно рекомендует туристам учитывать сложившуюся ситуацию и по возможности воздержаться от посещения указанных стран до стабилизации эпидемиологической обстановки, - говорится в сообщении Ростуризма.

По данным ведомства, в Корее зарегистрировано почти 980 случаев заболевания, в том числе 11 с летальным исходом. В Иране – 95 случаев и 15 смертей, в Италии – 283 заболевших, 7 умерших, уточняет «Интерфакс».

При этом пока нет оснований для полного возврата денежных средств туристам в случае, если они решат аннулировать туры в эти страны, сообщили ТАСС источник, близкий к Ростуризму. Сейчас аннулировать туры можно лишь за вычетом фактически понесенных туроператором расходов.Туристы могут обращаться в Ростуризм по «горячей линии» 8-(499)-678-12-03.
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#туризм #коронавирус

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