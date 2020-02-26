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За хамство школьников родители ответят рублем
Взрослых намерены штрафовать за неуважение их отпрысками учителей.
Общероссийский профсоюз образования подготовил проект поправок в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, в рамках которых предлагается лишать свободы на срок до трех лет за насилие в отношении учителя, а также вводится штраф за оскорбление педагогического работника. Об этом сообщает ТАСС. Помимо прочего, предлагается ввести в Кодекс об административных правонарушениях штраф за оскорбление учителя - от 4 до 5 тыс. рублей для граждан, от 40 до 50 тыс. - для должностных лиц и от 100 до 150 тыс. рублей - для юридических лиц. Кроме того, предлагается увеличить размер штрафа за неисполнение родителями своих обязанностей по содержанию и воспитанию детей с 500 до 3 тыс. рублей.
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования. Однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой, пишет РИА Новости. По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, этот законопроект - недопустимая инициатива. Она считает, что необходимо бороться не со следствием, а с причиной и понижать общий градус агрессии в обществе, поскольку дети являются отражением того мира, в котором живут, той информации, которую получают.
Около 70% российских учителей сообщили исследователям из НИУ ВШЭ, что подвергались травле со стороны учеников или их родителей, дополняет телеканал «360». Причиной, как правило, становилось желание подростков самоутвердиться. Падение авторитета профессии социологи связали с низким уровнем оплаты труда.
Всероссийское педагогическое собрание поддерживает ужесточение наказания за оскорбления и нападения школьников на учителей, которое предлагает в своем законопроекте Общероссийский профсоюз образования. Однако в Национальном родительском комитете назвали эту инициативу недопустимой, пишет РИА Новости. По мнению председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец, этот законопроект - недопустимая инициатива. Она считает, что необходимо бороться не со следствием, а с причиной и понижать общий градус агрессии в обществе, поскольку дети являются отражением того мира, в котором живут, той информации, которую получают.
Около 70% российских учителей сообщили исследователям из НИУ ВШЭ, что подвергались травле со стороны учеников или их родителей, дополняет телеканал «360». Причиной, как правило, становилось желание подростков самоутвердиться. Падение авторитета профессии социологи связали с низким уровнем оплаты труда.