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Историку Соколову предъявили обвинение в еще одном преступлении
Профессор-расчленитель ответит перед законом за незаконное хранение обреза.
Следствие предъявило новое обвинение историку Олегу Соколову, арестованному по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Как сообщил в среду ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, обвинение предъявлено за незаконное хранение оружия. Историк добровольно передал следователям нелегальный мелкокалиберный обрез и патроны. Адвокат также отметил, что следствие по делу близится к концу. Скорее всего, дело историка Соколова окажется в Октябрьском районном суде Санкт-Петербурга к началу апреля.
В ноябре 2019 года расчлененное тело аспирантки СПбГУ нашли в реке Мойке, напоминает «Фонтанка». По версии следствия, 63-летний историк после ссоры с 24-летней возлюбленной попытался ее задушить, после чего взял обрез малокалиберной винтовки и несколько раз выстрелил ей в голову. Ночью Соколов вынес части тела из своей квартиры и утопил их.
В суде Петербурга, по решению которого Соколова заключили под стражу, он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. Позже его отправили в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в январе историка признали вменяемым. Его адвокат Александр Почуев ранее сообщал, что защита рассматривает вопрос о подаче ходатайства на предмет дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения версии об агрессии, вызванной приемом лекарств.
В ноябре 2019 года расчлененное тело аспирантки СПбГУ нашли в реке Мойке, напоминает «Фонтанка». По версии следствия, 63-летний историк после ссоры с 24-летней возлюбленной попытался ее задушить, после чего взял обрез малокалиберной винтовки и несколько раз выстрелил ей в голову. Ночью Соколов вынес части тела из своей квартиры и утопил их.
В суде Петербурга, по решению которого Соколова заключили под стражу, он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта. Позже его отправили в Москву для проведения психолого-психиатрической экспертизы, в январе историка признали вменяемым. Его адвокат Александр Почуев ранее сообщал, что защита рассматривает вопрос о подаче ходатайства на предмет дополнительной фармакологической экспертизы для выяснения версии об агрессии, вызванной приемом лекарств.