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«Единая Россия» опровергла ребрендинг

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#единая Россия
«Единая Россия» опровергла ребрендинг

А ОНФ — намерение слиться с партией власти.

Руководство «Единой России» не обсуждало вопрос о смене лидера и названия партии. Об этом заявил замсекретаря генсовета политического объединения Сергей Перминов. Он также опроверг сообщения об объединении партии с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и добавил, что не знает об источнике этой информации, пишет РБК. В Общероссийском народном фронте (ОНФ) не обсуждалась возможность объединения с «Единой Россией». Об этом «Газете.Ru» рассказал депутат Госдумы и член Центрального штаба ОНФ Николай Говорин.

Ранее издание «Медуза» со ссылкой на источники в самой партии, а также на собеседников, близких к администрации президента и правительству распространило информацию о том, партия «Единая Россия» намерена объединиться с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) и сменить название. После ребрендинга партия, по данным «Медузы», сохранит слово «Россия» в названии, а вместо одного лидера руководить ей будут три сопредседателя.
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#единая Россия

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