В России
сегодня, 14:05
Подростки хотели расстрелять 40 человек в саратовской школе
213
Заговорщиков вычислили и задержали силовики.
14-летнего и 15-летнего подростков задержали сотрудники ФСБ. Злоумышленников задержали на территории заброшенного бомбоубежища. При обыске у подростков нашли обрез охотничьего ружья, сообщает РИА Новости. Задержанные состояли в интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье "приготовление к совершению группой лиц по предварительному сговору убийства двух и более лиц".
Объектом нападения должна была стать одна из школ Кировского района Саратова, пишет издание «Версия Саратов». Отвечая на вопросы правоохранителей, первый подросток рассказал, что причиной массового убийства, планируемого на май 2020 года, должна была стать месть. Его напарник планировал убить порядка 40 человек. При нападении помимо огнестрельного оружия они планировали использовать самодельные зажигательные смеси.
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области взяла на личный контроль ситуацию с задержанием двоих подростков, которые планировали совершить массовое убийство в школе Саратова, сообщила ТАСС детский омбудсмен Татьяна Загородняя. По ее словам, она намерена "полностью погрузиться в эту тему и еще раз изучить вопросы информационной безопасности и деструктивных групп".
Объектом нападения должна была стать одна из школ Кировского района Саратова, пишет издание «Версия Саратов». Отвечая на вопросы правоохранителей, первый подросток рассказал, что причиной массового убийства, планируемого на май 2020 года, должна была стать месть. Его напарник планировал убить порядка 40 человек. При нападении помимо огнестрельного оружия они планировали использовать самодельные зажигательные смеси.
Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области взяла на личный контроль ситуацию с задержанием двоих подростков, которые планировали совершить массовое убийство в школе Саратова, сообщила ТАСС детский омбудсмен Татьяна Загородняя. По ее словам, она намерена "полностью погрузиться в эту тему и еще раз изучить вопросы информационной безопасности и деструктивных групп".
213