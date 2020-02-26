В России
7 минут назад
Путин: с такими призывами не шутят
Президента России возмутила травля детей сотрудников Росгвардии и угрозы в их адрес.
Президента России Владимира Путина возмутили призывы убивать детей сотрудников Росгвардии. В интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину» глава государства выразил мнение, что этим можно разбалансировать ситуацию в стране. По словам главы государства, с такими призывами «не шутят».
В сентябре за твит о детях силовиков блогер в Москве получил пять лет колонии, напоминает РБК. 3 сентября 2019 года в Москве был осужден блогер Владислав Синица: Тверской суд приговорил его к пяти годам колонии за твит, написанный после массовых задержаний в столице на протестных акциях летом прошлого года. СК считает, что Синица опубликовал призыв расправляться над детьми «доблестных защитников правопорядка», в том числе сотрудников Росгвардии, подавивших несанкционированную акцию 27 июля, и высказал угрозы в адрес «неограниченного круга лиц».
Путин, комментируя действия сотрудников Росгвардии на митингах, отметил, что «дубинкой просто так никто не молотит». Президент подчеркнул, что участники акций должны действовать в рамках законодательства, не распускаясь и не допуская погромы, акцентирует «Лента».
Журналист агентства ТАСС Андрей Ванденко также спросил главу государства, действительно ли сотрудники правоохранительных органов, которые проходили потерпевшими по уголовным делам после летних митингов, «такие ранимые и трепетные». «Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать», — резюмировал глава государства.
Летом в Москве прошло шесть несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек. До этого согласованные митинги проходили 20 июля, 10 августа и 17 августа. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов. После этого в Сети стали появляться угрозы в адрес детей силовиков, охранявших правопорядок, напоминают «Известия».
В сентябре за твит о детях силовиков блогер в Москве получил пять лет колонии, напоминает РБК. 3 сентября 2019 года в Москве был осужден блогер Владислав Синица: Тверской суд приговорил его к пяти годам колонии за твит, написанный после массовых задержаний в столице на протестных акциях летом прошлого года. СК считает, что Синица опубликовал призыв расправляться над детьми «доблестных защитников правопорядка», в том числе сотрудников Росгвардии, подавивших несанкционированную акцию 27 июля, и высказал угрозы в адрес «неограниченного круга лиц».
Путин, комментируя действия сотрудников Росгвардии на митингах, отметил, что «дубинкой просто так никто не молотит». Президент подчеркнул, что участники акций должны действовать в рамках законодательства, не распускаясь и не допуская погромы, акцентирует «Лента».
Журналист агентства ТАСС Андрей Ванденко также спросил главу государства, действительно ли сотрудники правоохранительных органов, которые проходили потерпевшими по уголовным делам после летних митингов, «такие ранимые и трепетные». «Они и ранимые, и трепетные, они выполняют свой долг и должны это делать», — резюмировал глава государства.
Летом в Москве прошло шесть несогласованных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя состоялась 31 августа, по данным полиции, в ней приняли участие около 750 человек. До этого согласованные митинги проходили 20 июля, 10 августа и 17 августа. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов. После этого в Сети стали появляться угрозы в адрес детей силовиков, охранявших правопорядок, напоминают «Известия».