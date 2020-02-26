Проведено очередное заседание Общественного совета при Липецком УФАС России

В повестке заседания было заявлено подведение итогов деятельности управления в 2019 году. Совет возглавляет заместитель Председателя Правления – исполнительный директор РОР «СППЛО» Ольга Митрохина.

Из доклада руководителя управления следует, что в отчетном году поступило 1737 (в 2018 – 1277) заявлений (обращений, информации, свидетельствующей о признаках нарушения законодательства, контролируемого антимонопольными органами), вынесен 1821 акт (в 2018 – 1291) реагирования на выявленные нарушения.



Продолжается снижение количества возбуждаемых антимонопольными органами дел о нарушении антимонопольного законодательства, однако в структуре выявленных нарушений сохраняются антиконкурентные действия занимающих доминирующее положение хозяйствующих субъектов, набирает объемы работа по борьбе с картелями.



Отмечено снижение количества нарушений со стороны органов власти, что стало возможным в результате совместной с управлением работы, проводимой в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» по созданию и организации антимонопольного комплаенса в целях сокращения количества нарушений со стороны органов власти к 2020 году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом, а также практикой проведения выездных семинаров-совещаний для органов местного самоуправления.



В связи с увеличением в 2019 году количества обоснованных жалоб (в 2018 году - 83 из 289, в 2019 году – 185 из 380) и выявляемых нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, отмечена необходимость усиления контроля за действиями заказчиков при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд со стороны контрольных органов регионального и муниципального уровней, а также рассмотрение вопроса о создании и поощрении развития уполномоченных органов для осуществления закупок.



Также в отчетный период рассмотрено 199 заявлений в отношении сетевых и ресурсоснабжающих организаций (в 2018-109 заявлений). При этом наблюдается динамика снижения допускаемых нарушений в сфере технологического присоединения со стороны сетевых компаний: всего в 2019 году вынесено 7 постановлений о наложении штрафов за нарушения правил технологического присоединения или правил недискриминационного доступа на общую сумму 1200 тыс.рублей (в 2018 – 9 постановления на сумму 3350 тыс.рублей).



В связи с тем, что в управление продолжают поступать заявления о нарушении порядка технологического присоединения по истечении срока давности привлечения к административной ответственности, а также заявления, в результате рассмотрения которых нарушений со стороны сетевой компании не установлено, а сами потребители не знают своих прав и обязанностей, Липецким УФАС России разработаны и размещены на официальном сайте управления схемы подключения к сетям электроснабжения и газоснабжения - Пошаговые путеводители «Как подключить электроэнергию» и «Как подключить газ».



Отдельно на заседании Совета освещена информация о реализации в управлении антимонопольного комплаенса, согласно которой все акты управления, прошедшие проверку на соответствие единообразию в применении норм антимонопольного законодательства коллегиальным органом ФАС России, оставлены в силе.



Кроме того, члены Совета, принявшие участие в Первой Всероссийской научно-практической конференции Общественных советов ФАС России, Ксения Емельянова и Игорь Осипов, поделились информацией об итогах ее проведения, осветив обсужденные в ходе проведения мероприятия вопросы, и сформулировали свои предложения для деятельности Совета.

