Липчане продолжают гонять на красный свет

Их всё чаще снимают, видео попадает в СМИ и ГИБДД, но лихачей больше не становится.

Очередное видео прислали в редакцию GOROD48 с жалобой на явное нарушение правил.

Судя по отметкам на ролике, он был снят еще 18 февраля. Автор добавляет, что нарушение произошло на улице Стаханова. Когда все машины остановились на светофоре, один водитель, не снижая скорости, промчался на красный свет.

- Из-за таких лихачей страшно на дорогах и другим водителям, и пешеходам, - говорит автор ролика, - Ведь он запросто мог бы кого-нибудь задавить!