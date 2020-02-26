Общество

9 минут назад

Липчане продолжают гонять на красный свет

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#Сфетовор #ПДД #нарушение
Липчане продолжают гонять на красный свет

Их всё чаще снимают, видео попадает в СМИ и ГИБДД, но лихачей больше не становится.

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Очередное видео прислали в редакцию GOROD48 с жалобой на явное нарушение правил.

Судя по отметкам на ролике, он был снят еще 18 февраля. Автор добавляет, что нарушение произошло на улице Стаханова. Когда все машины остановились на светофоре, один водитель, не снижая скорости, промчался на красный свет.

- Из-за таких лихачей страшно на дорогах и другим водителям, и пешеходам, - говорит автор ролика, - Ведь он запросто мог бы кого-нибудь задавить!

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#Сфетовор #ПДД #нарушение

Комментарии (1)

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Фокс

4 минуты назад
Их всё чаще снимают, видео попадает в СМИ и ГИБДД, но лихачей больше не становится. Может МЕНЬШЕ не становится?
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