Будущих чемпионов будут учить отдельно

В городском департаменте образования всерьез задумались насчет отдельных классов для спортивных талантов.

Вероятность создания в липецких школах отдельных спортивных классов для подающих надежды на медали учеников обсудили в департаменте образования Липецка. Как сообщает председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, эту тему обсудили с директорами спортивных и общеобразовательных школ.



- Подающих спортивные надежды школьников мы планируем объединить в специальные классы. У ребят будет индивидуальный план обучения, который поможет эффективно чередовать умственные и физические нагрузки. Общеобразовательные учреждения будут тесно сотрудничать с прилегающими спортивными школами. К примеру, спорткласс с гимнастами может появиться в школе № 52, она в нескольких метрах от ДЮСШ №1. Юных хоккеистов мы планируем обучать в школе №18. Недалеко от нее СК «Ледовый», где находится спортшкола №11. Дорогие родители, хотелось бы услышать ваше мнение. Есть ли у вас потребность в таких спортивных классах? Готовы ли Вы отдать своего ребенка в другую школу, чтобы уделять спорту как можно больше времени? – обращается Светлана Бедрова к родителям школьников.



Ранее департамент образования Липецка выдвигал предложение об образовательной преемственности детских садов и школ. Так, детсад в микрорайоне «Победа» будет ориентирован на информационные технологии, как и школа №26: малыши с трех лет будут заниматься робототехникой. В «Европейском» - в саду и в школе - планируется полилингвальное обучение: английский с самого раннего возраста и изучение второго иностранного языка уже в 5 классе. В микрорайоне «Звёздный» еще в саду начнут готовить малышей к профессиям технической направленности.

