Общество

сегодня, 08:03

Будущих чемпионов будут учить отдельно

8 668
#школа #образование
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Будущих чемпионов будут учить отдельно

В городском департаменте образования всерьез задумались насчет отдельных классов для спортивных талантов.

Вероятность создания в липецких школах отдельных спортивных классов для подающих надежды на медали учеников обсудили в департаменте образования Липецка. Как сообщает председатель городского департамента образования Светлана Бедрова, эту тему обсудили с директорами спортивных и общеобразовательных школ.

- Подающих спортивные надежды школьников мы планируем объединить в специальные классы. У ребят будет индивидуальный план обучения, который поможет эффективно чередовать умственные и физические нагрузки. Общеобразовательные учреждения будут тесно сотрудничать с прилегающими спортивными школами. К примеру, спорткласс с гимнастами может появиться в школе № 52, она в нескольких метрах от ДЮСШ №1. Юных хоккеистов мы планируем обучать в школе №18. Недалеко от нее СК «Ледовый», где находится спортшкола №11. Дорогие родители, хотелось бы услышать ваше мнение. Есть ли у вас потребность в таких спортивных классах? Готовы ли Вы отдать своего ребенка в другую школу, чтобы уделять спорту как можно больше времени? – обращается Светлана Бедрова к родителям школьников.

Ранее департамент образования Липецка выдвигал предложение об образовательной преемственности детских садов и школ. Так, детсад в микрорайоне «Победа» будет ориентирован на информационные технологии, как и школа №26: малыши с трех лет будут заниматься робототехникой. В «Европейском» - в саду и в школе - планируется полилингвальное обучение: английский с самого раннего возраста и изучение второго иностранного языка уже в 5 классе. В микрорайоне «Звёздный» еще в саду начнут готовить малышей к профессиям технической направленности.
8 668
#школа #образование
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Комментарии (8)

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Человечность

2 минуты назад
В 3 года определить у ребенка направленность?Вы смеетесь?Это как у Воли.Если козюлю в шар скручивает,то техник.И 2 язык в 5 классе.Все приведет к неврологическим клиникам.Родители,задумайтесь,Вам нужен здоровый ребенок или лингвист с нездоровой психикой.
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порцчик Ржевский

9 минут назад
Почему именно к профессиям технической направленности, а если ребёнок гуманитарий? Естественно, он будет успевать хуже других детей, испытывать стресс-Вася с Петей могут, а я нет, комплексы начнут развиваться, зачем это нужно? Может, стоит сначала выявлять предрасположенность ребёнка к тем или иным наукам и развивать его в соответствии с предпочтениями. заложенными природой7
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цирк

12 минут назад
будут трясти дуб, в надежде стрясти яблоко ,кто они, эти директора спортивных и общеобразовательных школ.......сначала разгребите ФАЛЬСИФИКАЦИЮ ВЫБОРОВ ,ведь в результате этого преступления , почти во все основные сферы жизнедеятельности ,просочились бездари и тунеядцы, а ведь это основной корень всех бед и несчастий области-149 процентов
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30 минут назад
Это и при СССР было. И давно уже не ново
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Фауст

39 минут назад
))А будущих депутатов и олегархов ?
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Буратино

46 минут назад
слово Ш К О Л А заменить на *... о чём тут дальше можно говорить...
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Буратино

47 минут назад
Мысль хорошая, только в * надо, а не проверять как и чему детей дома научили родители и репетиторы!
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Ленин

сегодня, 08:09
Начинается классовый геноцид.
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