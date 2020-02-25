Спорт

41 минуту назад

Трое липчан теперь будут драться за сборную России по универсальному бою (ФОТО)

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#Универсальный бой
Трое липчан теперь будут драться за сборную России по универсальному бою (ФОТО)

Наши бойцы выдержали непростые поединки в первенстве страны.

Липецкие спортсмены не остались без медалей в первенстве России по универсальному бою среди юношей и девушек 14-14 и 16-17 лет, которое прошлой в Медыни Калужской области.

Никому из липчан не посчастливилось подняться на высшую ступеньку пьедестала почета, но зато у наших земляков 4 награды, а три бойца по итогам турнира вошли в сборную России.

Тон задала представительница прекрасной половины Алина Пикалова. На пути к финалу среди девушек 16-17 лет в весовой категории до 62 кг она уверенно победила двух соперниц.

В решающем поединке ей противостояла соперница из Московской области, в биографии которой значится победа в чемпионате мира. Казалось бы шансов нет совсем, но Алина оказала поистине героическое сопротивление и даже была близка к сенсационной победе, но пара проигранных баллов в концовке лишили ее первого места. Но и «серебро» в такой компании – серьезный успех.

Ровесник Алины (16-17 лет) Антон Сушков провёл три боя в весе до 70 кг, итог – второе место.

Ахмед Мирзоев (14-15 лет, до 70 кг) тоже взял «серебро», выиграв два первых боя и уступив сопернику из Самарской области, который второй год подряд выигрывает титул чемпиона.

Все три «серебряных» липчанина выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, а кроме того вошли в сборную России, с чем их остаётся только поздравить.

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«Бронзовую» медаль завоевал Мальцев Андрей (16-17 лет, до 75кг). Андрей провел два поединка и в бою за выход в финал уступил спортсмену из Иркутской области.

Все спортсмены - воспитанники липецкой региональной федерации универсального боя, президентом которой является Данила Голисаев.Подготовили их тренеры Евгений Покачалова, Илья Кульков и Михаил Дриновский.

Остаётся добавить, что в соревнованиях участвовали более 300 спорстменов из 37 регионов России.

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#Универсальный бой

Комментарии (2)

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Marcus

1 минуту назад
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цирк

26 минут назад
после ФАЛЬСИФИКАЦИИ ВЫБОРОВ, вторым номером в области идет набивание физиономий-142 процента
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