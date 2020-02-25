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На улице Циолковского из-за выезда на встречную полосу столкнулись три автомобиля
Днем 25 февраля в Липецке на улице Цилковского столкнулись автомобили «ВАЗ-2111» и «Хендай», от удара корейский автомобиль врезался припаркованный «Фольксваген».
- «ВАЗ» двигался по улице Циолковского в сторону перекрестка с улицей Космонавтов и выехал на встречного движения. Произошло столкновение с «Хендай».
Сейчас врачи «скорой» осматривают водителей и пассажиров автомобилей.
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valerafromsplus
valerafromsplus
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