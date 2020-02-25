Происшествия

сегодня, 16:44

На улице Циолковского из-за выезда на встречную полосу столкнулись три автомобиля

6 1528
#авария #ДТП
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На улице Циолковского из-за выезда на встречную полосу столкнулись три автомобиля

Днем 25 февраля в Липецке на улице Цилковского столкнулись автомобили «ВАЗ-2111» и «Хендай», от удара корейский автомобиль врезался припаркованный «Фольксваген».

Свидетели рассказали GOROD48, как случилась авария:

- «ВАЗ» двигался  по улице Циолковского в сторону перекрестка с улицей Космонавтов и выехал на встречного движения. Произошло столкновение с «Хендай».

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Сейчас врачи «скорой» осматривают водителей и пассажиров автомобилей. 

6 1528
#авария #ДТП
1

Комментарии (6)

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Гость

5 минут назад
Придурки чернобыльские,липецкие зомби, я бы вам велосипеды не доверил
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valerafromsplus

28 минут назад
Циклопский. )
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valerafromsplus

29 минут назад
Скажи спасибо, что не Целковского! :)
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городу 48

55 минут назад
Писатель заметки болен дислексией - только это является уважительной причиной безграмотного написания такого рода статей, то пешеход госпитализирован с травами, то труп нашил, теперь слово полоса ( встречного движения) куда-то исчезла.
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Бывает

57 минут назад
у хердая цвет красивай.
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Поддорожный

58 минут назад
Олени, * ! Не умеете ездить, ходите тогда пешком!!!
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