Погода в Липецке

сегодня, 17:03

В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +5

8 314
#снегопад
В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +5

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона, периодически будут идти дождь и мокрый снег. 

28 февраля на территорию региона выйдет южный циклон, который принесет умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 февраля — 1-2 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы, 27 и 28 февраля 3-4 градуса тепла, что на 10-11 градусов выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью - от 5 до 7 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.

День 26 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 32 градуса мороза. 

8 314
#снегопад

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

111

10 минут назад
весна все настойчивей намекает на скорое свое вступление
ответить

valerafromsplus

33 минуты назад
Круглый год получше будет, в плане бюджета. )
ответить

valerafromsplus

34 минуты назад
Да они все развариваются.
ответить

Котэ

54 минуты назад
Ваш, ага, иди сам работай за макарошки из "пятерочки"))
ответить

Ваш

56 минут назад
Котэ, встань с печи и пойди работать. На макарошки в пятерочки всегда можно заработать, лодырь!
ответить

Ваш

58 минут назад
А пря Сталяне морозы были под -40, снега до самых крыш бараков наметало и лёд 2 метра толщиной, Перри Мейсон молодой
ответить

Поехавший

59 минут назад
Лучше бы сразу до +30, чтобы жара по мозгам ударила и свалила сног!!!
ответить

Котэ

сегодня, 17:08
Кушать всё равно нечего...
ответить

Еще в рубрике

Спасатели предупреждают: ветер и снегопад могут усилиться
#Снег #ветер
26
Спасатели предупреждают: ветер и снегопад могут усилиться

вчера, 19:55

Погода в Липецке
Южный циклон принесет ночью мокрый снег и сильный ветер
#снегопад
28
Южный циклон принесет ночью мокрый снег и сильный ветер

вчера, 17:05

Погода в Липецке
Атлантический циклон принесет в Липецкую область снег и дождь
#снег #дождь
15
Атлантический циклон принесет в Липецкую область снег и дождь

22.02.2020 17:28

Погода в Липецке
В Липецкой области безветренно и до +5
#оттепель
8
В Липецкой области безветренно и до +5

21.02.2020 17:07

Погода в Липецке
В Липецкой области туман и до +5
#туман #снег
3
В Липецкой области туман и до +5

20.02.2020 19:00

Погода в Липецке
Спасатели предупреждают о снегопаде
#снегопад
28
Спасатели предупреждают о снегопаде

20.02.2020 16:38

Погода в Липецке