В Липецкой области небольшой мокрый снег и до +5

В ближайшие двое суток Липецкая область окажется в тыловой части циклона, периодически будут идти дождь и мокрый снег.

28 февраля на территорию региона выйдет южный циклон, который принесет умеренные дожди. Среднесуточные температуры воздуха составят: 26 февраля — 1-2 градуса мороза, что на 5 градусов выше нормы, 27 и 28 февраля 3-4 градуса тепла, что на 10-11 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 26 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от 3 до 8 градусов мороза, днем - от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем небольшие мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью - от 5 до 7 градусов мороза, днем она составит от 1 до 3 градусов тепла.



День 26 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году – 32 градуса мороза.



