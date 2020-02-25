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Проводы Зимы: 1 марта липчан ждут в парках города

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#масленица #проводы Зимы
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Проводы Зимы: 1 марта липчан ждут в парках города

В этом году проводы Зимы пройдут в единой сюжетной и дизайнерской концепции.

Центральным персонажем во всех парках областного центра станет сказочная Жар-птица, от пера которой будут загораться чучела и масленичные костры.

- Обладательница огненного пера Жар-птица начнет свой праздничный полет по всем площадкам с парка Металлургов, куда она прибудет ровно в 11-00, а уже  к 12.00 переместится в парк Победы. В 12.45  взмах крыла перенесёт прекрасную гостью на территорию парка «Быханов сад». Парк «Сокол» встретит  огненную красавицу в 13.30. Жар-птица завершит путешествие в «Нижнем парке», где сама лично примет участие в сжигании чучела. В 13:00 наиболее смелых липчан будет ждать высокий масленичный столб, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка о программе праздника. 

Для самых выносливых подготовлены силовые состязания, сообразительных  - масленичные конкурсы, а любителей поесть - гастрономическая ярмарка с богатым разнообразием блинов, а также выступление народных и фолк - коллективов.

Главным гостем на трех парковых площадках – в «Быхановом саду», «Нижнем парке» и парке Победы - станет государственный театр танца «Казаки России».  

В 14:30 состоится грандиозное сжигание чучела.

С подробной программой широких масленичных гуляний можно ознакомиться здесь.

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#масленица #проводы Зимы
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Комментарии (6)

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Ленин

6 минут назад
Сначала отобрали землю, фабрики и заводы, а теперь отбирают разум...
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Инквизитор

39 минут назад
Я вот прочитал статейку, и так , и не понял , у нас наркотики запрещены или нет.
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Коронавирус

45 минут назад
Ну-ну...
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Придём

59 минут назад
Если чучело Уваркиной будут жечь.
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Хам

сегодня, 14:00
Блин, Погода циклична. Как и процессы на планете. Главное - уметь на этих процессах заработать бабло и власть. Как и на эпидемиях.
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Блин

сегодня, 13:52
Так она ещё не приходила, чтобы её провожать!
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