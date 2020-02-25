Общество
сегодня, 13:41
Проводы Зимы: 1 марта липчан ждут в парках города
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В этом году проводы Зимы пройдут в единой сюжетной и дизайнерской концепции.
Центральным персонажем во всех парках областного центра станет сказочная Жар-птица, от пера которой будут загораться чучела и масленичные костры.
- Обладательница огненного пера Жар-птица начнет свой праздничный полет по всем площадкам с парка Металлургов, куда она прибудет ровно в 11-00, а уже к 12.00 переместится в парк Победы. В 12.45 взмах крыла перенесёт прекрасную гостью на территорию парка «Быханов сад». Парк «Сокол» встретит огненную красавицу в 13.30. Жар-птица завершит путешествие в «Нижнем парке», где сама лично примет участие в сжигании чучела. В 13:00 наиболее смелых липчан будет ждать высокий масленичный столб, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка о программе праздника.
Для самых выносливых подготовлены силовые состязания, сообразительных - масленичные конкурсы, а любителей поесть - гастрономическая ярмарка с богатым разнообразием блинов, а также выступление народных и фолк - коллективов.
Главным гостем на трех парковых площадках – в «Быхановом саду», «Нижнем парке» и парке Победы - станет государственный театр танца «Казаки России».
В 14:30 состоится грандиозное сжигание чучела.
С подробной программой широких масленичных гуляний можно ознакомиться здесь.
- Обладательница огненного пера Жар-птица начнет свой праздничный полет по всем площадкам с парка Металлургов, куда она прибудет ровно в 11-00, а уже к 12.00 переместится в парк Победы. В 12.45 взмах крыла перенесёт прекрасную гостью на территорию парка «Быханов сад». Парк «Сокол» встретит огненную красавицу в 13.30. Жар-птица завершит путешествие в «Нижнем парке», где сама лично примет участие в сжигании чучела. В 13:00 наиболее смелых липчан будет ждать высокий масленичный столб, - рассказали в пресс-службе администрации Липецка о программе праздника.
Для самых выносливых подготовлены силовые состязания, сообразительных - масленичные конкурсы, а любителей поесть - гастрономическая ярмарка с богатым разнообразием блинов, а также выступление народных и фолк - коллективов.
Главным гостем на трех парковых площадках – в «Быхановом саду», «Нижнем парке» и парке Победы - станет государственный театр танца «Казаки России».
В 14:30 состоится грандиозное сжигание чучела.
С подробной программой широких масленичных гуляний можно ознакомиться здесь.
6 697
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