Бизнес
47 минут назад
Масленица в усадьбе 1 марта
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Усадьба Скорняково-Архангельское приглашает всех гостей 1 марта на традиционное празднование Широкой Масленицы!
Проводим зиму по всем русским традициям.
В программе Масленицы:
- Веселые конкурсы с призами для детей и взрослых
- Театральные зарисовки
- Выступление фольклорных ансамблей - песни и хороводы
- Представление детского кукольного театра
- Ярмарка и уличные угощения
- Музыкально-театральные интерактивы
- Ремесленный городок
- Кроличьи бега
- Файер-шоу и сжигание чучела
Если позволит погода, провожать зиму будем, катаясь на санях, весело проводя время на катке и с горок усадьбы.
Для самых смелых - аттракцион "Полет над прудом"
Вечером в ресторации «Бальмонтъ» - цыгане.
Уважая такие светлые традиции как проводы русской зимы и веселую встречу весны Широкой Масленицей, коммуникативное агентство «Прайд Медиа» в очередной раз с готовностью становится информационным партнером мероприятия в «Скорнякоао-Архангельское».
Организатор ООО «На Дону»
Без возрастных ограничений (0+)
1 марта 2020 года
Начало в 12:00
Детям до 7 лет бесплатный вход.
Подробности о билетах:на сайте http://usadba-nadonu.ru/ и по телефону +7 (4742) 21 02 37
В программе Масленицы:
- Веселые конкурсы с призами для детей и взрослых
- Театральные зарисовки
- Выступление фольклорных ансамблей - песни и хороводы
- Представление детского кукольного театра
- Ярмарка и уличные угощения
- Музыкально-театральные интерактивы
- Ремесленный городок
- Кроличьи бега
- Файер-шоу и сжигание чучела
Если позволит погода, провожать зиму будем, катаясь на санях, весело проводя время на катке и с горок усадьбы.
Для самых смелых - аттракцион "Полет над прудом"
Вечером в ресторации «Бальмонтъ» - цыгане.
Уважая такие светлые традиции как проводы русской зимы и веселую встречу весны Широкой Масленицей, коммуникативное агентство «Прайд Медиа» в очередной раз с готовностью становится информационным партнером мероприятия в «Скорнякоао-Архангельское».
Организатор ООО «На Дону»
Без возрастных ограничений (0+)
1 марта 2020 года
Начало в 12:00
Детям до 7 лет бесплатный вход.
Подробности о билетах:на сайте http://usadba-nadonu.ru/ и по телефону +7 (4742) 21 02 37
476