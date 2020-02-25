На улице Станционной зарубили топором мужчину: подозреваемый в убийстве показал, где зарыл тело

В Липецке по подозрению в убийстве арестован житель области. Ходатайство об аресте поддерживала Липецкая транспортная прокуратура.



Как сообщили в транспортной прокуратуре, в период со 2 по 3 января 2020 года житель Липецкой области встретил у железнодорожных путей в районе улице Станционной знакомого мужчину без определенного места жительства по имени Кадыр и попросил у него выпить. Бомж отказал занкомому и между ними завязался конфликт. Подозреваемый нанес Кадыру несколько ударов топором по голове, от которых тот умер на месте. После чего подозреваемый перенес труп на свой садовый участок и закопал.



Воронежским следственным отделом на транспорте в отношении подозреваемого меры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Расследование дела находится под контролем Липецкого транспортного прокурора.

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