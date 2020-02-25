Общество

сегодня, 07:39

Папина едет, улица Терешковой - периодически стоит

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#транспорт #проспект Победы #реконструкция
Папина едет, улица Терешковой - периодически стоит
Первый будний день после закрытия проспекта Победы начался спокойно - коллапса на улице Папина - главном дублере проспекта - утром нет. На сервисе "Яндекс.Карты" улица Папина отображается зеленым цветом, красный, обозначающий пробки, на Папина вспыхивает 1-2 раза в час. Камеры уличного наблюдения транслируют с Папина напряженный, но не останавливающийся поток.



Без названия (2).png

А вот на улице Терешковой заторы возникают периодически - транспорт скапливается перед перекрестком с улицей 8 Марта.
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#транспорт #проспект Победы #реконструкция

Комментарии (7)

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Липчанин

27 секунд назад
Зато Космонавтов с утра встала ! Всё хорошо прекрасная маркиза!
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Ха-ха

28 минут назад
Автобусники-мразоты очкуют в карман заехать, чтобы поток не держать. О себе только, бедолаги, думают!
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вася

32 минуты назад
гостья, отключили
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Работники мэрии

37 минут назад
Мы нормально сегодня на работу добрались
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гостья

38 минут назад
а почему на Папина светофоры с утра не работают?
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Гость

42 минуты назад
На фото два автобуса стоят на остановке, за ними все останавливаются на перекрестке. В итоге на перекрестке затор.
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Эх

49 минут назад
Главное, чтоб не было аварии, а то тогда все.....
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