Папина едет, улица Терешковой - периодически стоит

Первый будний день после закрытия проспекта Победы начался спокойно - коллапса на улице Папина - главном дублере проспекта - утром нет. На сервисе "Яндекс.Карты" улица Папина отображается зеленым цветом, красный, обозначающий пробки, на Папина вспыхивает 1-2 раза в час. Камеры уличного наблюдения транслируют с Папина напряженный, но не останавливающийся поток.А вот на улице Терешковой заторы возникают периодически - транспорт скапливается перед перекрестком с улицей 8 Марта.