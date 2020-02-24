38 минут назад
Южный циклон принесет ночью мокрый снег и сильный ветер
В ближайшие сутки влиять на погоду в Липецкой области будет южный циклон, который переместится с Украины на территорию Поволжья.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные снег, мокрый снег, дождь, местами налипание мокрого снега, днем без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные снег, мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается около нуля.
день 25 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градуса мороза.
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