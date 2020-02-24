Погода в Липецке

38 минут назад

Южный циклон принесет ночью мокрый снег и сильный ветер

4 330
#снегопад
Южный циклон принесет ночью мокрый снег и сильный ветер

В ближайшие сутки влиять на погоду в Липецкой области будет южный циклон, который переместится с Украины на территорию Поволжья. 

Ночью наш регион окажется в тыловой части этого циклона, пройдут осадки – снег, мокрый снег и дождь, местами будет налипание мокрого снега, северо-западный ветер усилится до 17 м/сек. Днем атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры составят 0-1 градус мороза, что на 6-7 градусов выше нормы.  

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные снег, мокрый снег, дождь, местами налипание мокрого снега, днем без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные снег, мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается около нуля.  

день 25 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градуса мороза. 
4 330
#снегопад

Комментарии (4)

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хy9нчик

14 минут назад
Кривозуб, пошёл * щенок.
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8-800 ПЯТЬ

14 минут назад
Котэ, васю скушай, * он скулить под каждым постом о погоде уже.
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Кривозуб

15 минут назад
Лучше бы снега навалило, да морозы сибирские ударили под 50!
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Котэ

20 минут назад
Кушать всё равно нечего...
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