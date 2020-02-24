Южный циклон принесет ночью мокрый снег и сильный ветер

В ближайшие сутки влиять на погоду в Липецкой области будет южный циклон, который переместится с Украины на территорию Поволжья.

Ночью наш регион окажется в тыловой части этого циклона, пройдут осадки – снег, мокрый снег и дождь, местами будет налипание мокрого снега, северо-западный ветер усилится до 17 м/сек. Днем атмосферное давление будет расти, осадки прекратятся. Среднесуточные температуры составят 0-1 градус мороза, что на 6-7 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью умеренные снег, мокрый снег, дождь, местами налипание мокрого снега, днем без осадков. Ветер северо-западный, 9-14 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Температура ночью составит от 0 до 5 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью умеренные снег, мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днем ожидается около нуля.



день 25 февраля стал самым теплым в Липецке в 1990 году, тогда в городе было +6 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году – 32 градуса мороза.

