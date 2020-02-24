Происшествия
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Полицейские раскрыли кражу гаража вместе с автомбилем
Гараж с машиной украли еще в 2018 году.
6 июля 2018 года у 66-летнего липчанина украли металлический гараж с автомобилем "ВАЗ-21046" внутри.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, на днях кражу удалось раскрыть.
- Полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 40-летний ранее судимый липчанин. Подозреваемый пояснил, что гараж он похитил при помощи манипулятора. В момент похищения в гараже находился автомобиль. Все похищенное злоумышленник сдал в скупку металла, - рассказали в пресс-службе.
Задержанный арестован и находится в следственном изоляторе.
Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, на днях кражу удалось раскрыть.
- Полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 40-летний ранее судимый липчанин. Подозреваемый пояснил, что гараж он похитил при помощи манипулятора. В момент похищения в гараже находился автомобиль. Все похищенное злоумышленник сдал в скупку металла, - рассказали в пресс-службе.
Задержанный арестован и находится в следственном изоляторе.
Лтз