Полицейские раскрыли кражу гаража вместе с автомбилем

Гараж с машиной украли еще в 2018 году.

6 июля 2018 года у 66-летнего липчанина украли металлический гараж с автомобилем "ВАЗ-21046" внутри.



Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, на днях кражу удалось раскрыть.



- Полицейские задержали подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 40-летний ранее судимый липчанин. Подозреваемый пояснил, что гараж он похитил при помощи манипулятора. В момент похищения в гараже находился автомобиль. Все похищенное злоумышленник сдал в скупку металла, - рассказали в пресс-службе.



Задержанный арестован и находится в следственном изоляторе.