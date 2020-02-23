Липчанин жалуется на водителей автобусов на улице Папина

Сегодня два автобуса заняли 2,5 полосы на улице Папина в Липецке в погоне за рублем.

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Андрей Маков стал свидетелем потенциально опасной ситуации на улице Папина в Липецке.



- В погоне за рублём муниципальный автобус 1Т наполовину выехал на встречку и встал рядом с 323 маршрутом на пересечении Доватора-Папина, - пишет мужчина, который снял ситуацию на регистратор.



Дело в том, что улица Папина выступает дублером перекрытого на время реконструкции Проспекта Победы. На записи видно, как автобус маршрута 323 в правой полосе встал перед светофором на значительном расстоянии от бордюра. И-за этого водитель автобуса 1Т, который по сути дублирует коллегу, решил не уступать и поравнялся с ним.



Но из-за встречного потока все равно был вынужден остановиться, включить поворотник и перестраиваться вправо, где уже начали движение другие участники дорожного движения.



О том, что такие ситуации будут неизбежны, журналисты предупреждали председателя департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Липецка Николая Воронина на встрече с журналистами 21 февраля. Он в свою очередь ответил, что за ситуацией будут следить. Из-за сетей, которые находятся на на перекрестке улиц Папина и Доватора, расширение не представляется возможным.