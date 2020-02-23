В Липецкой области снег с дождем

В ближайшие сутки через территорию Липецкой области проходит атмосферный фронт.

В ближайшие сутки через территорию Липецкой области проходит атмосферный фронт Атлантического циклона, ожидаются осадки - мокрый снег и снег с дождем. Среднесуточные температуры воздуха составят от 0 до 1 градуса тепла, что на 7-9 градусов выше нормы.



Как сообщает Липецкий областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 24 февраля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью небольшой мокрый снег, днём небольшие, местами умеренные мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололёд. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днём будет от 0 до 5 градусов тепла.



В Липецке облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег, днём мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега и гололёд. Температура ночью составит от 0 до 2 градусов мороза, днём от 1 до 3 градусов тепла.



24 февраля был самым теплым в Липецке в 2002 году - 5 градусов тепла, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1945 году - 32 градуса мороза.

